Стало известно, какая погода ждет белорусов 24 августа 1 23.08.2022, 12:57

Синоптики рассказали о температурных максимумах.

Жара не спадает — в среду вновь ожидается до +33°С, синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«В дневные часы 24 августа, среду, во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+33°С, в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 23 августа в Беларуси также объявлен желтый уровень опасности из-за жары.

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