закрыть
23 августа 2022, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, какая погода ждет белорусов 24 августа

1
  • 23.08.2022, 12:57
Стало известно, какая погода ждет белорусов 24 августа

Синоптики рассказали о температурных максимумах.

Жара не спадает — в среду вновь ожидается до +33°С, синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«В дневные часы 24 августа, среду, во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+33°С, в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 23 августа в Беларуси также объявлен желтый уровень опасности из-за жары.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип