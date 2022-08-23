Данилов: ФСБ готовят в России серию терактов 23.08.2022, 12:58

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Дугина была первой.

Российские спецслужбы готовят серию терактов в собственной стране с массовыми жертвами среди гражданских. Все это делается, дабы оправдать проведение общественной мобилизации и для нагнетания антиукраинской истерии.

Об этом написал в своем твиттере секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что взрыв автомобиля дочери «идеолога Путина» Александра Дугина был первым в серии терактов. И подчеркнул, что Украина не причастна к подрыву дочери российского пропагандиста, поскольку наше государство не убивает гражданских, этим занимается Россия.

«В России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду», – говорится в сообщении.

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