«Хочется выругаться в адрес строителей» 23.08.2022, 13:06

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Минчанин узнал, почему его «квадраты» в «Минск-Мире» затапливало с каждым дождем.

Купить коммерческое помещение в перспективном месте и зависнуть с ремонтом минимум на полгода из-за строительного брака. История грустная, но реальная: именно это и произошло с минчанином Глебом, который хотел открыть большой продуктовый магазин в «Минск-Мире» (в пристройке к жилому дому), однако вместо этого наблюдал за тем, как его площади уходят под воду.

Каждый минский ливень превращал будущий магазин в сырой подвал. Мох, плесень, собственный сталактит — будто не в новостройке находишься, а в заброшке. После того как Onlíner рассказал историю предпринимателя, дело начало сдвигаться с мертвой точки. Не сразу, но на объект все же вышли рабочие и принялись разбирать проблемный кусок кровли.

— Причину протекания нашли. Оказалось, что в одном месте вообще нет рулонного покрытия кровли. Его просто не уложили, хотя по технологии рулонка должна еще и на стенку заходить, чтобы точно не допустить «дождей» в расположенном внизу помещении. Честно, это злит. Тут ведь работали люди, и они знали, чем в итоге все обернется. Почему не сделать нормально? Не знаю даже, как охарактеризовать этих работничков и то, что они натворили. Хочется в их адрес выругаться покрепче.

Благо теперь хоть понятно, что к чему. Осталось только еще один островок сбить, мусор убрать, и можно будет все переделать нормально, — оптимистично настроен хозяин помещения.

Куда исчезли эти несколько «квадратов» рулонки — загадка. Продав их налево, точно не разбогатеешь, дачу таким количеством тоже не перекроешь. Видимо, все дело в безалаберности и отсутствии должного контроля. Хотя при желании застройщик вполне может вычислить, какая именно из подрядных организаций была ответственна за этот участок.

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