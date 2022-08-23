США перекрывают России кислород

США перекрывают России кислород1
- Кирилл Сазонов
- 23.08.2022, 13:17
Новые санкции ударят по торговле с Китаем и Индией.
Администрация Байдена разрабатывает второй этап санкций для воспитания России. Целью является «перекрыть кислород» по торговле с Китаем и Индией. Там много рычагов.
Наложение санкций на иностранные банки и торговые площадки криптовалютой, через которые РФ получает доступ к международным валютам, конфискацию банковских счетов и корпоративных активов, принадлежащих внесенным в «черный список» олигархам, а также наказания иностранных компаний, продолжающих экспортировать запрещенные товары в РФ.
Правильно, я считаю. Душить, так по полной программе. Потому что сейчас торговые партнеры РФ это по факту соучастники военных преступлений. И никакие оправдания «джаст бизнес» не должны и не будут работать…
P.S. Украину поддерживает весь мир? Не совсем. Почти весь. Ну и поддержка бывает разной. Мы видим реальные поступки. Видим Литву и Латвию, видим Чехию, Словакию и Польшу. Видим США и Великобританию. Но в ЕС есть две страны, которые до сих пор не поставили в Украину оружие и не поставляют. Такая вот позиция. Австрия и Венгрия. Относиться к этому можно, как угодно. Я пока записал.
Кирилл Сазонов, «Обозреватель»