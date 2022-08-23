В белорусской промышленности резко выросли запасы складской продукции и увеличился отток кадров 1 23.08.2022, 13:28

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При этом само производство сокращается.

«Флагманы» промышленности Беларуси сообщили о производственных результатах за 7 месяцев, пишет banki24.by.

Также «лидеры» индустрии раскрыли размеры запасов на складах. За январь-июль промышленное производство в Беларуси сократилось на 6,2% к уровню 2021 года.

На уровне регионов выпуск за 7 месяцев снизился во всех областях и в Минске – в Брестской на 3,4%, в Витебской на 5,8%, в Гомельской на 4,1%, в Гродненской на 4,7%, в Минской на 14,7%, в Могилевской на 4,4%, в Минске на 1,8%. На 1 августа выросла денежная оценка складских запасов.

На 1 августа 2021-го запасы непроданной продукции оценивались в 5,234 млрд BYN, а на 1 августа 2022-го запасы достигли 8,024 млрд BYN. В относительном выражении прибавка в складских запасах за 12 месяцев (скользящий год) составила 53,3%.

По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 72,9% (по Белстату). Годом ранее относительный уровень запасов готовой продукции был ниже – 54,2%.

В январе-июне 2022 года у флагманов промышленности количество уволенных превысило число принятых на работу. За 6 месяцев крупные и средние компании отрасли уволили 71,8 тыс. человек, а приняли 60,7 тыс. За полугодие чистый отток кадров превысил 11,0 тыс. человек.

Соотношение принятых и уволенных в промышленности составило 84,6% (83,5% по экономике). Финансовое положение флагманов отрасли отражает рентабельность продаж. За январь-июнь 2022-го средняя рентабельность по промышленности составила 10,3% (против 9,1% годом ранее).

При этом медианная рентабельность ниже. Это заметно по доле организаций с рентабельностью ниже нуля, компаний с рентабельностью в пределах 0-5% и выше 10%. В первой группе за январь-июнь оказалось 15,4% флагманов отрасли, во второй – 25,2%, в третьей – 37,7%.

По итогам 6 месяцев 40,7% флагманов промышленности имели рентабельность до 5%. Из этого следует, что медиана у лидеров отрасли была между 5%-й и 10%-й отметками.

Порядка 10,6% флагманов промышленности показали рентабельность 20+%, а 2,7% флагманов – рентабельность 30+%. В среднем по экономике эти доли составили 9,2% и 3,5%.

На 1 июля 2022 года суммарные долги флагманов промышленности составили 98,0 млрд BYN. По сравнению с 1 января обязательства промышленников выросли на 4,6%. За январь-июнь флагманы отрасли направили на погашение банковских кредитов и займов 27,3 млрд BYN (+7,1% к 2021 году).

На эти цели промышленники потратили эквивалент 32,8% выручки (средний уровень по экономике – 26,9%).

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