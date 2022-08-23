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Под Славянском украинские пограничники накрыли огнем вражескую башню с радиоэлектронными средствами

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  • 23.08.2022, 13:33
  • 3,042
Под Славянском украинские пограничники накрыли огнем вражескую башню с радиоэлектронными средствами

Сооружение, спрятанное посреди леса, взорвалось и задымило.

Под Славянском в Донецкой области пограничники с бойцами Десантно-штурмовых войск ВСУ накрыли башню с радиоэлектронными средствами врага. Сооружение, расположенное посреди леса, взорвалось и задымило.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram Госпогранслужбы. Среди деревьев башня была малозаметна, но не для метких украинских защитников.

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