Под Славянском украинские пограничники накрыли огнем вражескую башню с радиоэлектронными средствами

Под Славянском украинские пограничники накрыли огнем вражескую башню с радиоэлектронными средствами5
- 23.08.2022, 13:33
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Сооружение, спрятанное посреди леса, взорвалось и задымило.
Под Славянском в Донецкой области пограничники с бойцами Десантно-штурмовых войск ВСУ накрыли башню с радиоэлектронными средствами врага. Сооружение, расположенное посреди леса, взорвалось и задымило.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram Госпогранслужбы. Среди деревьев башня была малозаметна, но не для метких украинских защитников.