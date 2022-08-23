Николая Статкевича содержат в камере размером один на три метра 8 23.08.2022, 13:35

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Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

Политзаключенного лишили прогулок.

Лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича содержат в нечеловеческих условиях. Об этом «Радыё Свабода» рассказала его жена Марина Адамович.

«Писем от Николая не было больше месяца, практически полтора, — рассказывает жена Статкевича Марина Адамович. — Он сначала находился в штрафном изоляторе, а затем буквально за несколько дней ему вынесли семь, кажется, взысканий. Выговор был, потом ШИЗО первый раз, после него лишили единственной на год продовольственной передачи. После свидания лишили, затем еще два раза СИЗО. Очень усердствуют. Николай пишет, что очень хотели бы его «сплавить» в крытую тюрьму из колонии».

По словам Марины Адамович, с этим могут быть проблемы, так как Уголовно-исполнительный кодекс не предусматривает перевода из колонии особого режима в тюрьму. Николай Статкевич и так находится в камере, и даже неизвестно, где он будет иметь худшие условия содержания. В случае перевода в крытую тюрьму Николай Статкевич мог бы попасть в Гродно. Марина Адамович считает, что держать такого «серьезного преступника» рядом с центральной площадью одного из самых протестных городов Беларуси властям невыгодно.

«Николай для них раздражитель, — говорит Марина. — Он прогнозирует, что в следующем году значительно ухудшится экономическое положение, это неизбежно».

После перевода в глубокскую колонию Николай Статкевич требовал поместить его в одиночную камеру в качестве меры безопасности от угроз, которые могут идти со стороны администрации. В «одиночке» Статкевич пробыл большую часть содержания в СИЗО. В результате в Глубоком политзаключенный будет находиться в одиночной камере в виде наказания. Администрация распорядилась оставить Статкевича там на следующие шесть месяцев.

«Камера имеет три нормальных шага в длину, как пишет Николай, и метр в ширину, — рассказывает Марина Адамович. — Есть нары, которые пристегиваются к стене днем. Есть окно, оно на уровне земли. Полуподвальное помещение такое. Но можно, слава Богу, писать письма».

После перевода в одиночку Статкевичу выдали все номера «СБ» и «Аргументов и фактов», которые насобирались по его подписке с июня. По словам Марины Адамович, политик «абсолютно обалдел» от всех новостей, которые прочитал за три дня. Статкевич иронизирует, что газета для пенсионеров на фоне «СБ» выглядит вершиной журналистики.

«Николай пишет, что уже адаптировался к малым размерам своей камеры, у него же стакан всегда наполовину полон, — говорит Марина Адамович. — Пишет, что зато все под рукой. На прогулки его оттуда не выводят. Хотя полчаса прогулки в день ему обязаны предоставлять. Мотивируют тем, что прогулочные дворики ремонтируются. Все сразу, я так подозреваю. Николай, чтобы компенсировать отсутствие физической нагрузки, два часа в день ходит по своей камере. Ну, и еще он изменил структуру своих ежедневных физических упражнений. Ведь в такой камере, шириной метр, даже махнуть рукой проблематично. Пишет, что должен был придумать новые упражнения».

Из забав у Николая Статкевича теперь есть игры с крысами, их он ярко описывает в письмах к жене. Крысы приходят к окну камеры Статкевича и ждут от него угощений. «Хозяйство» политзаключенного насчитывает уже целую крысиную семью.

«Появилось свое «хозяйство», — пишет Николай в письме к Марине Адамович. — Вход в оконную нишу со стороны главной крысиной магистрали сейчас очень легкий. И сначала за едой наведывалась одна жирная и важная крыса, которая, не поздоровавшись и не попросив, просто проверяла, положил ли я ему что-нибудь за решетку. Не дождавшись и чтобы козырное место не пропадало, эта крыса привела туда девочку. Ухаживания закончились скандалом, и ко мне стала наведываться только эта девочка — опрятная, с белыми краями и черной спиной. Она и здоровалась, и просилась, но я держался, пока та не привела с собой своего ребеночка. Пришлось поддаться этой циничной манипуляции. Теперь они приходят постоянно».

По словам Марины Адамович, в своей небольшой камере Николай Статкевич будет находиться как минимум полгода, так как он не собирается отказываться от своих требований. Статкевич не хочет отбывать наказание в общей камере, так как не доверяет администрации колоний и тюрем.

Письма от обычных белорусов Статкевичу практически перестали приходить с момента начала войны в Украине. В Глубоком он не получил пока ни одного такого сообщения. Статкевич отпраздновал там свой день рождения, однако жене не известно ничего о том, чтобы он получил от кого-то поздравления. Марина Адамович говорит, что писать политзаключенным нужно продолжать, пытаться слать заказные письма, писать жалобы, если их не будут передавать адресатам.

«У меня теперь не будет возможности сделать продовольственную передачу для Николая, — говорит Марина Адамович. — У него, по режиму, одна такая передача на год. Есть еще вещная, которой не могут лишить. Она принадлежит любому заключенному, независимо от режима. Ближе к холодам я постараюсь ему передать теплые вещи за решетку. Одежду, средства гигиены. Сигареты нельзя только, так как это уже в пищевую передачу входит. Но Николай не курит, а в одиночке кому он их будет менять?»

Марина Адамович добавляет, что Николай имеет возможность отовариваться на одну базовую величину в месяц (32 рубля. - прим.). В августе он купил себе на эти деньги немного лука, масла и сушеной зелени.

Написать Статкевичу можно по адресу: ИК № 13, 211791, Глубокое, улица Советская, 205, Статкевичу Николаю Викторовичу.

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