Донецк пылает: подробности удара по «администрации» Пушилина

Донецк пылает: подробности удара по «администрации» Пушилина11
- 23.08.2022, 13:44
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Мощные взрывы прогремели также в здание местной «полиции».
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. В Сети уже опубликовали фото и видео. В местных пабликах сообщают, что взрыв прогремел в так называемой администрации «главы ДНР» Дениса Пушилина, передает «Главред».
Местные жители опубликовали видео, на которых виды последствия взрыва. Взрывная волна повредила машины, которые были припаркованы рядом со зданием, а также те, которые проезжали мимо - у них разбиты стекла.
Российские пропагандисты сообщают о том, что в результате взрыва пострадали люди. По их данным, водителя одной из машин, что оказалась вблизи здания, госпитализировали якобы с ранением - осколок попал в голову.
Также в местных пабликах сообщают о том, что «прилеты» были в здании местной «полиции» на площади Дзержинского. Там также якобы есть пострадавшие и погибшие.
Ранее украинские защитники нанесли удар и полностью уничтожили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Российские оккупанты в панике.