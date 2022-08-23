Раскрыта тайна документа Галиллея 1 23.08.2022, 13:54

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Кому принадлежал знаменитый манускрипт?

Рукописный манускрипт, который считается работой астронома Галилео Галилея, созданной в начале 1600-х годов, на самом деле является подделкой, заявил Мичиганский университет, пишет «Хайтек».

Согласно официальному заявлению вуза, единственный лист бумаги был «жемчужиной коллекции» библиотеки Мичиганского университета. Но внутреннее расследование, проведенное профессором истории, показало, что это подделка: водяные знаки на бумаге датируются XVIII веком или даже более поздним периодом. Это значит, что они появились почти через сто лет после смерти знаменитого астронома.

Рукопись находится в распоряжении университета с 1938 года, когда Трейси МакГрегор, попечитель вуза и бизнесмена из Детройта подарил ее библиотеке. Сам он приобрел документ на аукционе у другого коллекционера в 1934 году. Тогда архиепископ Пизы подтвердил подлинность рукописи, сравнив ее с другими письмами Галилея в своей коллекции.

В верхней части рукописи находится черновик письма, которое Галилей написал перед презентацией нового телескопа дожу Венеции в 1609 году. Напомним, дож — титул выборного главы Венецианской республики на протяжении более чем десяти веков, с VIII по XVIII века.

Знаменитый астроном действительно написал версию этого письма — окончательный вариант находится в Государственном архиве Венеции, Италия. Нижняя половина документа представляет собой набор данных о спутниках Юпитера, также основанных на реальных записях Галилея. Окончательный вариант этих заметок также находится в Италии, в Национальной центральной библиотеке Флоренции.

Но когда Ник Уайлдинг, историк из Университета штата Джорджия, увидел изображение документа, он заподозрил, что что-то не так. Чернила, почерк и некоторые варианты слов казались странными для документа XVII века, рассказал он в интервью New York Times. В мае 2022 года Уилдинг отправил электронное письмо куратору библиотеки Мичиганского университета Пабло Альваресу со своими опасениями, и вуз начал внутреннее расследование. Три месяца спустя представители университета объявил, что Уилдинг был прав. Документ написал не Галилей, а, скорее всего, Тобия Никотра, итальянский фальшивомонетчик, работавший в 1920-х и 1930-х годах.

Подтверждением вывода стал водяной знак на бумаге. По данным библиотеки Мичиганского университета, старая бумага часто содержит водяные знаки, идентифицирующие производителя. Водяной знак на бумаге Galileo гласит «AS» — инициалы производителя бумаги и «BMO» — сокращение от Бергамо, Италия. Самые ранние известные документы с монограммой BMO датируются 1770 годом.

Более того, университет не смог найти доказательств того, что документ Галилея существовал до 1930-х годов. Хуже того, два документа, с которыми, по утверждению Маффи, сравнил рукопись, чтобы удостоверить ее подлинность, тоже оказались подделками Никотры. Согласно заявлению университета, Уайлдинг также обнаружил аналогичную подделку — письмо предположительно 1607 года — в коллекциях Библиотеки Моргана в Нью-Йорке.

Сейчас библиотека Мичиганского университета пересматривает как именно выставлять документ Галилео. Однако эксперты отмечают, что подделка может пригодится для исследований.

«В будущем, — говорится в заявлении библиотеки, — она может служить исследовательским, учебным и преподавательским интересам в области подделок и мистификаций, вневременной дисциплины, которая никогда не была более актуальной».

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