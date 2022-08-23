Бойцы ВСУ захватили вражескую БМП за 4,5 минуты 1 23.08.2022, 14:07

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Оккупанты даже не успели проснуться.

Бойцы теробороны Днепра захватили вражескую БМП, которая стояла в чуть более 200 метрах от позиций оккупантов, сообщает «Главред».

На видео, которое выложили в Сети, бойцы рассказывают, что заметили вражескую БМП, которая так и манила, чтобы ее забрали украинские военнослужащие. Оккупанты оставили ее в 280 метрах от своих позиций.

«Разведка доложила, что есть машина, которая кошмарит наши позиции, она стоит в довольно интересном месте, и если изрядно поднатужиться, то можно ее оттуда дернуть. Разработали план на бумаге. Сначала пошла разведка и попала под минометный обстрел, потому что оккупанты там пристреляли позиции. Далее отработали всю операцию по «эвакуации» этой техники. Она длилась 4 минуты 30 секунд», - рассказал один из бойцов.

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