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Питание в школах и детских садах подорожает на 9-13%

  • 23.08.2022, 14:08
Питание в школах и детских садах подорожает на 9-13%

Уже с 1 сентября 2022.

В новом учебном году денежная норма расходов на питание будет увеличена от 9% до 13%, в зависимости от типа учебного заведения и времени пребывания в нем ребенка. Об этом рассказывает БелТА.

Например, стоимость питания в день в обычных садах для детей 1-3 лет при пребывании в учреждении 10,5 часа составляет 3,2 рубля. А в санаторных садах и группах для детей 3-7 лет с пребыванием 12-24 часа - 6,5 рублей.

В стране более 6 тысяч объектов общественного питания учреждений дошкольного, общего среднего образования. Они смогут накормить 1 миллион 85 тысяч ребят. А в садах будут питаться порядка 391 тысяч воспитанников.

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