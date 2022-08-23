Гродненские школьники забрали у пенсионерки $2 тысячи 1 23.08.2022, 14:21

1,232

Деньги предназначались для телефонных мошенников.

В Беларуси поймали телефонных мошенников, которые на прошлой неделе в Гродно забрали у пенсионерки $2 тыс. и передали эти деньги «заказчикам». Курьерами оказались двое несовершеннолетних, пишет onliner.by.

История развивалась по привычному сценарию: гродненской пенсионерке позвонили и сообщили, что ее дочь совершила смертельное ДПТ и теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы выручить дочь, женщина должна была передать курьерам $2 тыс., что она и сделала. Позже пенсионерка узнала, что никакого происшествия не было, и позвонила в милицию.

В милиции установили, что курьерами мошенников были двое несовершеннолетних: одному 14 лет, второму — 15. Ребята решили подработать — нашли объявление и, понимая противозаконность такой работы, съездили к пенсионерке, полученные от нее деньги перевели за границу, за что получили от мошенников чуть более 300 рублей. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, теперь несовершеннолетним грозит уголовная ответственность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».