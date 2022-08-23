Удар ВСУ «исцелил» раненого оккупанта, брошенного своими сослуживцами

Удар ВСУ «исцелил» раненого оккупанта, брошенного своими сослуживцами5
- 23.08.2022, 14:22
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Россияне в очередной раз опровергли миф о том, что «своих не бросают».
Во вторник, 23 августа, в соцсетях появилось видео, на котором одно из подразделений оккупантов, попав под удар украинского дрона во время эвакуации раненого, оставило его на произвол судьбы.
Бросив носилки со своим сослуживцем, российские военные разбежались в панике в разные стороны, из-за чего тому пришлось спасаться самостоятельно.
"русские своих не бросают"— 10 квітня (@buch10_04) August 23, 2022
Окупант зрозумів, що на допомогу розраховувати не варто, довелося самому вставати та повзти у бік росії. pic.twitter.com/rDY9rGYe7N
Осознав, что возвращаться за ним никто не собирается, раненый солдат понял, что, единственное, что ему остается — это срочно «исцелиться», в связи с чем попытался встать на ноги, чтобы убежать следом за остальными.