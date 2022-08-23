Туристы: В Гродно некоторые цены увеличены в шесть раз! 23.08.2022, 14:30

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Белоруска рассказала о советском сервисе в популярном у туристов городе.

Этим летом в Гродно небывалый туристический бум. Субъективно, даже больше, чем во времена первого безвиза. Портал Grodno.in получил интересное письмо от семьи, которая выбралась в наш город в минувшие выходные.

Добрый день, гродненцы!

На этих выходных наша семья впервые побывала в вашем чудесном городе. Мы очарованы двориками и архитектурой, древней историей, замками и Коложей.

Давно собирались, и тут подвернулись свободные выходные без детей. Конечно, сорвались мы в последний момент и прыгнули в последний вагон. Но тот сервис, с которым мы столкнулись в главном туристическом и историческом городе страны, нас просто шокировал. Это не Европа, а какой-то «совдэп» в худшем виде.

После санкций «Букинга» путешествовать по Беларуси стало просто ужасно неудобно. Забронировать какое-либо проживание вообще нереально. Сайты гостиниц как из прошлого века. А бронирование в лучшем случае выглядит как форма обратной связи. От которой этой самой обратной связи днем с огнем не дождешься. Обзвонили все гостиницы, хостелы и апартаменты — Sold out! И сели за квартиры на сутки. Обзвонили еще порядка 70 номеров. Объявлений, конечно, было намного больше. Но часть квартир на сутки принадлежит одним и тем же людям, либо агентствам, перекупам… не знаю, как еще назвать.

Чего мы только не услышали в свой адрес! И сарказм, и подколки: «Опомнились!», «И че? Где вы раньше были», «Хотите, я вам про вас анекдот расскажу?». И надменный, почти издевательский, тон: «За 350 брать будете?»

350 рублей за одну ночевку!

Вы в своем уме?! Снять квартиру на сутки в Гродно по цене Праги? В Минске и Вильнюсе можно было арендовать такие же апартаменты в те же самые даты за 120 рублей.

Причем все объявления размещаются на сайтах с адекватными ценами, но везде внизу будет пометка, что «в выходные и праздничные дни цена может быть увеличена». Некоторые цены увеличены в 3 раза. Некоторые — в 6 раз! Например, эту квартиру на Мира, 6 нам «предложили» за 180 рублей, хотя обычно она сдается за 30.

Забронировать столик в кафе тоже не получится. Почитали отзывы и выбрали несколько интересных мест на Grodno.in. Звоним: «Ничего не бронируем. Приходите по живой очереди».

Пришли в обед. Ожидание закусок — 50 минут. Горячее — полтора часа. На завтраки то же самое: ожидание 60 минут. Только в одном месте возле Советской площади сказали, что приготовят за 25 минут. В итоге все перепутали и часть заказа забыли.

В ответ ни извините, ни пожалуйста: «Очень много клиентов. Мы ничего не успеваем!». Очень плохая отмазка, потому что бизнес работает для того, чтобы клиентов было много.

Вывод: Гродно — отличный город, а возвращаться в него не хочется, потому что сервис на букву «Гэ».

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