Что скрывается под операцией ФСБ «убийство Дугиной» Сергей Фурса

23.08.2022, 14:36

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Сергей Фурса

Настойчивость российских спецслужб делает одну из версий главной.

ФСБ показывает нам дешевое продолжение культового фильма «Леон-киллер» под названием «убийство святой Дарьи Дугиной».

Как и со многими продолжениями, эта лента не дотягивает до оригинала, ни по уровню сюжета, ни по актерской игре. И сценариста, кажется, одолжили из дешевых сериалов.

Однако, по крайней мере, мы увидели, что нелюди из ФСБ тоже люди, и они также в детстве были влюблены в хрупкую Натали Портман. Как говорят классики, «ничто человеческое им не чуждо».

Но это личные проблемы офицеров ФСБ. Нам должен быть интересен другой вопрос. То, что мы видим – это «для чего-то» или «от чего-то».

А именно – эта история инспирирована ФСБ с самого начала для какой-то своей очередной пакости или они придумали ее на ходу, чтобы отвлечь от другой версии. Вариант, что это украинская разведка, оставим на откуп «хорошим русским» а-ля Ксюша Собчак. Потому что обычная украинская логика говорит, что никто в Украине ту Дашу не знали и не хотел знать, а убивать ее ни у кого не было смысла.

Чуть больше смысла было бы в версии желания убить самого Дугина, его в Украине немного знали, особенно Арестович. Но ФСБ именно закрывает глаза на эту очевидную версию, тем более, что сам Дугин якобы должен был ехать в этом же авто, но пересел. Закрывает, потому что говорит, что украинская Никита с дочерью и кошкой целенаправленно поселились в дом именно Дугиной, а значит, указывают россияне, именно ее почему-то и избрали жертвой.

И именно такая настойчивость ФСБ делает основной версией план «от чего-то», то есть отвлечение от какой-то правильной версии, которая им самим не нравится. Что это может быть? Что пытаются скрыть россияне?

Зачем убивают? Прежде всего – деньги. Вы скажете: где безумный Дугин, а где большие деньги? И вроде бы логичный вопрос. Но нет.

Дугин, как оказывается, был очень системным психом. Из-за его фашистских организаций ФСБ, или кто там у них за это отвечает, устанавливали контакты с другими европейскими фашистами. К примеру, с итальянскими популистами. Которые, согласно расследованию журналистов, лично прилетали в Москву за баблом (ох, уж эта старая итальянская школа), в отличие от той же Марин Ле Пен. И, как оказывается, прилетали и общались, в том числе с Дугиным. А обратно везли спортивные сумки с наличными деньгами. И даже называют суммы, доходившие до 20 миллионов долларов за визит.

Достаточно причин, чтобы мотивировать на убийство. Тем более, что сейчас как раз в Италии расследуют эту тему. И Дугин мог стать нежелательным свидетелем или оказаться очень алчным фашистом. Неслучайно его дочь взорвали не в «Ладе». А ведь мы помним о старой итальянской школе. Да и о привычках российских спецслужб не забываем. Потому как, например, так же был убит Павел Шеремет в Киеве.

Следовательно, если эта версия правдива, то ФСБ точно не могла бы ее светить. И тогда на коленке мог родиться безумный сценарий «Леон-киллер-2», где вместо куста есть кот. Ну, куда сейчас без кота. И в главной роли – женщина. Потому что это в тренде.

Плюс набросать полный набор объектов для ненависти в одно место. Украинка из полка защитников «Азовстали», работавшая на олигарха Ахметова в его футбольном клубе, на британском авто, на казахских номерах и затем через эстонскую границу. Вот это коктейль. Сбивает с ног сразу.

Вторая версия – они сами с самого начала спланировали эту операцию и почему-то избрали на роль сакральной жертвы дочь Дугина. В рамках этой версии, кстати, вполне вероятно, что мы еще не досмотрели кино до конца, и убийца выйдет покаяться где-то в Венгрии.

Зачем им это? А кто знает. Много может быть причин, хотя ни одна не тянет на нормальную версию. И элемент информационной войны (смотрите, украинцы такие же, поэтому нельзя считать Россию террористом). И дегуманизация украинских женщин и детей (и даже котов). И попытка мобилизации общества в России. Или даже оправдание каких-то массовых бомбардировок. А может, и все вместе. Потому что информационную войну Россия проигрывает. Потому что даже своим нужно объяснять Бучу. Потому что…

Много вариантов. И угадать тяжело. Потому что чего-то очевидного нет. Потому что не нужно оправдывать бомбардировки после 24 февраля. Потому что мобилизацию как не хотели проводить в России, так и не хотят. А юная фашисточка Дугина даже там мало кому известна в России. Поэтому такая себе из нее сакральная жертва.

Но ведь мы помним, что эта война называлась «скачок мангуста», и с самого начала вместо топовых провокаций они бомбили сортиры под Ростовом. Так может и здесь все украли по дороге. Если эта версия верна, то нас еще ждут неприятные сюрпризы. Хотя, разве кто-то ожидал от россиян чего-нибудь другого?

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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