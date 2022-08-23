Медики назвали самый полезный для здоровья сердца соус 23.08.2022, 14:43

Добавление этой зеленой массы в блюдо положительно влияет на здоровье людей.

Речь идет о соусе, придуманном в Генуе. Он сделан на основе оливкового масла, базилика, пармезана, кедровых орехов и чеснока. Речь идет о соусе «песто», пишут росСМИ.

Этот пикантный соус отлично сочетается с пастой, пиццей и множеством холодных закусок и паштетов. Однако он имеет не только гастрономическую ценность.

Добавление этой зеленой массы в блюдо положительно влияет на здоровье людей.

Соус считается низкокалорийным, так как в одной ложке качественного песто не более 90 калорий. Все жиры, содержащиеся в нем – это мононенасыщенные жирные кислоты. Иными словами – полезные жиры.

В песто содержится крошечное количество холестерина, что позволяет беречь сердце и сосуды.

Зато он богат витамином Е, который считается лучшим антиоксидантом и помогает сохранять молодость кожи. Также этот витамин благотворно влияет на функции мозга, сердца и половой системы.

Состав соуса также делает его полезным. Специалисты давно доказали, что ежедневное употребление в пищу оливкового масла, кедровых орехов и базилика позволяет снизить риск сердечных заболеваний.

Специалисты отмечают, что, как и любой другой полезный продукт, песто нужно употреблять в умеренных количествах. У некоторых людей он может вызвать аллергию из-за пармезана в его составе.

Также частое употребление соуса не рекомендуется людям с высоким давлением, так как в нем содержится много натрия, который при переедании оказывает негативное влияние на кровяное давление.

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