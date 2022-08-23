В Беларуси падают темпы строительства жилья 23.08.2022, 14:44

Хуже всего ситуация в Минске.

В Беларуси в этом году строят меньше жилья, чем в 2021-м. За январь-июль в целом по стране возвели 24 тыс. новых квартир, сообщает Белстат. Это на 5,8% меньше, чем годом ранее. Конкретно за июль построили около 2,1 тыс. квартир. Посмотрели, как ситуация с новым жильем отличается по регионам.

В январе — июле этого года организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 2 млн 109,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — почти 2,24 млн.

При этом в двух областях в январе-июле построили больше жилья, чем годом ранее. Это Брестская и Гродненская области — на 5,7% и 10,6% соответственно.

Заметнее всего просело строительство жилья в Минске (на 19,8% меньше, чем годом ранее). Для сравнения: в Могилевской области падение составило 10,9%, в Минской — 9,3%, в Витебской — 4,8%, а в Гомельской — 1,1%.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в целом по стране за семь месяцев этого года ввели в эксплуатацию 951,6 тыс. квадратных метров общей площади (45,1% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 956 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,7% от всего введенного жилья. С господдержкой для льготников построили 738 тыс. квадратных метров (годом ранее — 709,7 тыс. квадратных метров).

Напомним, для многодетных семей также стали меньше строить жилья.

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