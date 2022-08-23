«Ваня, приезжай скорее из Украины, мне страшно»5
- 23.08.2022, 14:44
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На авто оккупантов начали появляться специальные «метки».
Жена одного из оккупантов, участвующих в войне против Украины, нашла на своей машине листовку с надписью-«тавром» «пособник преступника». Россиянка попросила мужа вернуться домой как можно скорее, потому что ей «страшно».
Видео с посланием от неизвестных девушка выложила в сеть. «Подхожу к машине и вижу вот такой подарочек. У меня просто нет слов. Это треш. Вань, пожалуйста, приезжай скорее из Украины», – обратилась она к мужу.
На записи видно, что на лобовом стекле автомобиля россиянки оставлена листовка с текстом: «Пособник преступника. Ты с мужем ответишь за всех, кого убила твоя семья».
При этом жена захватчика уверена, что военные преступления не останутся для РФ безнаказанными.
«Кому еще нужно доказывать, что за все придется платить?» – заявила она в видео.