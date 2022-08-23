Зеленский рассказал, что будет делать Украина в ответ на возможные ракетные удары по Киеву 2 23.08.2022, 14:53

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Владимир Зеленский

Кремль готовит провокации в день украинской независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украина в ответ на возможные ракетные удары по Киеву и другим украинским городам.

Как передает корреспондент unian.net, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

В частности, у президента спросили, как отреагирует Украина, если Россия возобновит ракетные удары по Киеву. Президент заявил, что такие вопросы являются одновременно как сложными, так и простыми. Глава государства отметил, что есть достаточно обобщенная информация о возможных угрозах от международных партнеров.

«Наша разведка работает с нашими партнерами. Мы им благодарны за эту информацию есть ли угроза? Есть угроза. Она, я считаю, ежедневная, эта угроза. Есть ли какая-то дополнительная информация? Мы знаем приоритеты. По объектам инфраструктуры бьют или по государственным институтам. Но я не вижу, чтобы что-то очень изменилось, начиная с первого дня, с 24 февраля. Россия постоянно это делает», - заявил Зеленский.

Президент рассказал, что РФ может увеличить количество ракетных ударов. Агрессор может это сделать уже 23 и 24 августа.

«Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То, самое, что сейчас. Потому что для меня как для президента и для каждого украинца в Киев, Чернигов, Донбасс - это все равно, там все наши украинцы живут. Харьков, Запорожье... и ответ будет такой же, как и в этих городах. Будут бить нас - будут получать ответ, мощную ответ», - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что с каждым днем этот ответ будет нарастать, будет все сильнее и сильнее.

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