Rzeczpospolita: Судьба Путина будет определена в Крыму 23.08.2022, 15:01

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В истории события на полуострове неоднократно влияли на будущее РФ.

В феврале 1855 г. в Санкт-Петербурге ходили сплетни, что царь Николай I Романов совершил самоубийство. Официально причиной смерти назвали воспаление легких. Царь заболел потому, что одетый в легкий мундир он участвовал в военном параде, будучи больным гриппом. Так он хотел поднять боевой дух армии.

Настроения в столице Российской империи тогда не были воинственными. Севастополь был уже в осаде, Россия проигрывала в Крымской войне, в которой российская армия противостояла Османской империи, а также ее союзникам – Великобритании, Франции и Королевству Сардиния. Вскоре после неожиданной смерти царя во время обороны Севастополя погиб адмирал Владимир Истомин, а спустя некоторое время - адмирал Павел Нахимов.

В те времена говорили, что Россия потерпела поражение из-за коррупции в армии и плохого вооружения, которое сильно уступало арсеналам стран Запада, пишет Rzeczpospolita. Это была первая война, в которой российская армия проиграла западным технологиям. И возобновление после этого продолжалось очень долго. Россия полностью потеряла флот в Черном море и более 40 лет пыталась стабилизировать курс царского рубля в соотношении к золоту.

В 2014 году Владимир Путин гордился, что смог оккупировать Крым «без единого выстрела». Тогда российские государственные СМИ, вещавшие в других странах, транслировали фото и видео «зеленых человечков», прославляя таким образом ГРУ и создавая миф о «непобедимости армии Кремля». Но кто был соперником российской армии в те времена? Охваченная революцией страна, ограбленная и доведенная до упадка марионеткой России.

Путин не давал украинцам шанса на выживание. Он никогда не относится к украинскому народу с таким же уважением, как, например, он относится к немцам, британцам или французам. Он выждал и нанес удар в полную силу, чтобы захватить уже не только Крым, Донецк и Луганск, но и Киев, Харьков, Одессу, Николаев, а может, и Львов. Путин хотел оттеснить украинцев куда-то на периферию империи, которую он строит, равно как и десятки других народов, живущих в РФ. Возможно, украинцам бы дали час на изучение украинского языка в российских школах.

Когда 24 февраля полетели ракеты, ни один лидер Запада не верил в то, что Украина выживет. Но страна не только отразила агрессию, но и не позволила оккупантам взять под контроль ни один большой город кроме Херсона и полностью уничтоженного Мариуполя. Более того, украинцы начали наносить ответные удары по наиболее болезненному месту Путина - по Крыму.

И снова оказалось, что российская коррупция и отсталое вооружение проигрывают в схватке с технологиями, которые Киев получает от Запада. Как украинцы один за другим уничтожают военные объекты в Крыму, расположенные в сотнях километров от линии фронта? С помощью дальнобойных ракет? Беспилотников?

В субботу оккупационные власти в Крыму сообщили, что сбили беспилотник прямо над штабом Черноморского флота РФ. А это значит, что украинцы были в шаге от того, чтобы спровоцировать панику, которая охватила бы всю Россию. Потому что именно это и произошло бы, если бы они ударили в самое сердце российских властей в Крыму. Трудно даже представить, что сделал бы Путин, если бы Украина уничтожила Крымский мост, который он построил. Началась массовая мобилизация? Состоялось бы провозглашение новой отечественной войны? Путин в обороне. А по другую сторону от фронта нет Великобритании или Франции, как во времена Николая I. Там стоят украинцы, народ, которому Путин не давал ни единого шанса.

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