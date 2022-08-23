Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, ответственного за транспортировку ракет 23.08.2022, 15:09

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Офицер РФ не доехал до пусковой установки.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного Юрия Тинникова, командира взвода транспортирования ракет. Он вернулся на «спецоперацию» после того, как в июне получил ранение, и в итоге погиб.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе. Он пошутил, что комвзвода транспортирования ракет так и не доехал до пусковой установки.

Ликвидированный военный страны-агрессора родился в городе Абакан (столица Республики Хакасия). Ему было 33 года.

Тинников учился в политехническом колледже (специальность механика), потом – в Новосибирском военном училище. Дальше он пошел в Военный университет МО РФ в Москве и служил в Чите.

Известно, что дата его смерти – 15 августа 2022 года. Пропагандисты заявляют, что захватчик «погиб при исполнении воинского долга». Его наградили посмертно.

Примечательно, что к преступной войне против Украины он примкнул в июне и при первой же транспортировке получил ранение. Однако российского военного это не остановило. Он вернулся на «спецоперацию», но ненадолго.

На сайте города отмечается, что офицер с детства любил спорт. Увлекался футболом, хоккеем и рукопашным боем.

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