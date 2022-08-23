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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, ответственного за транспортировку ракет

  • 23.08.2022, 15:09
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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, ответственного за транспортировку ракет

Офицер РФ не доехал до пусковой установки.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного Юрия Тинникова, командира взвода транспортирования ракет. Он вернулся на «спецоперацию» после того, как в июне получил ранение, и в итоге погиб.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе. Он пошутил, что комвзвода транспортирования ракет так и не доехал до пусковой установки.

Ликвидированный военный страны-агрессора родился в городе Абакан (столица Республики Хакасия). Ему было 33 года.

Тинников учился в политехническом колледже (специальность механика), потом – в Новосибирском военном училище. Дальше он пошел в Военный университет МО РФ в Москве и служил в Чите.

Известно, что дата его смерти – 15 августа 2022 года. Пропагандисты заявляют, что захватчик «погиб при исполнении воинского долга». Его наградили посмертно.

Примечательно, что к преступной войне против Украины он примкнул в июне и при первой же транспортировке получил ранение. Однако российского военного это не остановило. Он вернулся на «спецоперацию», но ненадолго.

На сайте города отмечается, что офицер с детства любил спорт. Увлекался футболом, хоккеем и рукопашным боем.

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