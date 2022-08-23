Тренер из Таганрога: Нашему гандоблисту в Бресте сказали: «Вы, русские, идите отсюда» 1 23.08.2022, 15:09

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Российская сторона озвучила свою версию конфликта в караоке-баре.

В то время как государственная пропаганда в Беларуси заявляет, что «большинство белорусов хорошо относится к Российской Федерации», на самом деле ситуация совсем другая.

Об этом свидетельствует история российского гандболиста Александра Синицына, который приехал в нашу страну на сборы вместе с клубом «Донские казаки» (Таганрог) и до сих пор находится в СИЗО за драку в Бресте в караоке. В отношении него завели уголовное дело по статье «Хулиганство», потерпевшим по нему проходит белорус (российская сторона утверждает, что он требует компенсацию в размере 10 тысяч долларов).

Директор российского клуба Василий Филиппов заявил ТАСС, что конфликт с участием гандболиста был спровоцирован сотрудником караоке-бара (похожую версию озвучила и сестра спортсмена). «Представьте, что в другой стране вам в лицо скажут: «Вы, русские, идите отсюда», — говорит он. — Что вы сделаете? Есть факт, подтверждающий, что такие слова были сказаны. Ситуация не очень приятная».

Что сделал россиянин? Он ударил белоруса. Филиппов считает, что, поскольку Беларусь — «дружественная страна», то есть надежда «на справедливый исход». В клубе считают, что в Бресте была провокация и что Синицына «досрочно» освободят.

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