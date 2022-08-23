«На дворе жара – на колесах «зима» 12 23.08.2022, 15:13

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Можно ли в Беларуси ездить на «шиповке» летом и накажет ли за это ГАИ.

То, что ездить зимой на летней резине нельзя, не является секретом для автовладельцев. А если наоборот? В жаркие августовские дни в редакцию abw.by поступил такой вопрос от читателя Владимира:

«У моего соседа по лестничной площадке два автомобиля: на одном сам ездит, на другом – супруга. Я обратил внимание, что они оба в летний период, когда бывает жара неимоверная, ездят на зимней резине, причем у соседа спереди стоит шипованная резина. Как-то в беседе я спросил, неужели он не боится за свою жизнь или здоровье. Ведь характеристики зимней резины при езде летом не такие, как на летней, шины мягкие. А тем более он «гонщик» по натуре, ездил с ним не так давно на загородный пикник, боялся, что «разуемся» на ходу. Получил ответ, что ГАИ за это не наказывает. Правда ли это, можно ли в принципе управлять летом машиной на зимней резине и что за это будет?»

Техрегламент: шипы летом под запретом

Посмотрим на ситуацию с трех сторон: требования Технического регламента, требования при прохождении техосмотра и Правила дорожного движения.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС (018/2011) по поводу наличия на автомобиле зимней резины в летний период говорит следующее:

«Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).

Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены региональными органами государств – членов Таможенного союза».

Таким образом, с точки зрения Техрегламента:

запрета на эксплуатацию зимних шин летом нет;

эксплуатировать зимние шины с шипами противоскольжения летом запрещено. При этом шипы в случае их применения в зимний период должны быть на всех колесах;

использовать зимой комбинацию из летних и зимних шин запрещено – только зимние;

сроки использования зимней резины могут увеличиваться по решению государственных органов, но только в сторону увеличения.

Техосмотр: на шипах даже не заезжайте!

Согласно ТКП 309-2011 (02190) «Государственный технический осмотр транспортных средств. Порядок проведения проверки технического состояния транспортных средств» машина не пройдет техосмотр в случае отсутствия зимних шин в период с 1 декабря по 1 марта на всех колесах.

Из этого следует, что зимой на летней резине вы техосмотр не пройдете, а вот летом на зимних шинах заезжать на диагностическую линию не запрещено, если, конечно, они не шипованные.

ПДД: про зиму есть – про лето нет

Как следует из п.207.1 ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства, они должны соответствовать требованиям ч.2 п.25 Приложения №4 к ПДД, то есть с высотой рисунка протектора не менее 4 миллиметров. А так запрета на зимние шины летом в Правилах нет.

Накажут ли?

В различных технических документах мы часто видим слово "запрещено", но наказывают у нас не столько за несоблюдение требований технических документов, сколько за нарушение ПДД в соответствии с нормами Административного кодекса.

Поэтому водителя ГАИ накажет только в том случае, если он эксплуатирует машину зимой на летней резине, ответственность за что предусмотрена ч.2 ст.18.11 КоАП «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства».

Управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением неисправностей, указанных в части 1 настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых Правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении, – влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

В общем, ситуация такова, что запрета на эксплуатацию летом зимних шин нет. Но конкретно в этой истории мы помним, что сосед нашего читателя ездит летом на зимней резине с шипами, что запрещено Техрегламентом, о чем мы писали выше.

В данной ситуации опять обратимся к ПДД, где в п.194.1 видим, что запрещается участие в дорожном движении транспортного средства (дословно), "конструкция и техническое состояние которого не отвечает требованиям технических нормативных правовых актов". А Техрегламент – это как раз такой нормативный акт.

Кстати, в новых ПДД, которые вступят в силу в октябре 2022 года, трактовка этой нормы расширена и звучит так:

194.1. конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, а также требованиям, установленным настоящими Правилами.

Наш вердикт

За шипы на зимней резине летом могут наказать, без них – нет. Катайся сколько хочешь, но о безопасности забывать все же не стоит. Необходимо помнить, что езда летом на зимних шинах неэкономична (комплект резины изнашивается быстрее) и просто опасна: увеличивается тормозной путь, резина может «плыть» в поворотах и на высокой скорости, что приводит к сносу/заносу и потере контроля над машиной.

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