США и ЕС собрали флотилию из арестованных яхт российских олигархов на $3 миллиарда 5 23.08.2022, 15:19

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По стоимости лидирует 156-метровая яхта Алишера Усманова.

Власти США и ЕС продолжают искать и находить яхты попавших под санкции олигархов, которые прячутся на отдаленных островах и скрываются в море с выключенными транспондерами, пишет The Moscow Times.

Как сообщает Luxurylaunches, в воскресенье агенты ФБР идентифицировали и обыскали еще одну яхту, спрятанную в гавани Фалмута в Карибском море.

82-метровая Alfa Nero, принадлежащая миллиардеру и бывшему гендиректору группы «Фосагро» Андрею Гурьеву, пополнила флотилию суперъяхт, оказавшихся под контролем властей США. Их общая стоимость превысила $3 млрд, из которых $120 млн стоит яхта Гурьева, который с марта попал под санкции ЕС, а в августе — под американские.

С начала войны западные страны арестовали как минимум 13 суперъяхт, принадлежащих олигархам, близким к президенту России Владимиру Путину. Это в том числе 156-метровая яхта Алишера Усманова Dilbar стоимостью $600 млн, 135-метровая яхта Игоря Сечина Crescent за $190 млн, 48-метровая Lady Anastasia Александра Михеева и 40-метровая яхта Lena Геннадия Тимченко за $50 млн.

Под арестом оказались 85-метровая Valerie Сергея Чемезова ($140 млн), La Petite Ourse и La Grande Ourse Алексея Кузьмичева (обе $90 млн), Lady M Алесея Мордашова ($55 млн), а также Axioma экс-владельца «Синары» и «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Последняя яхта, арестованная в в марте в Гибралтаре, будет сегодня продана с аукциона по иску американского банка JP Morgan, которому Пумпянский просрочил платеж по кредиту на $20 млн.

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