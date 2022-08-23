В Витебской области «пропала» половина строителей 5 23.08.2022, 15:23

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Лукашисты паникуют из-за показателей в отрасли.

В Лепеле 23 августа на выездном заседании Витебского облисполкома сообщили, что строительство в области отстало от плана на 2%. И главная причина - пропало большое количество строителей.

Так, на 1 июля в Витебской области построили более 126 тыс. кв.м, что составляет чуть более 33% от годового плана и на 2% ниже для указанного срока.

«Одна из главных причин — уменьшение объемов строительства, это снижение в два раза занятых в стройотрасли работников. Всего в этой сфере трудятся 13,2 тыс. человек. Так, в Орше очень не хватает каменщиков. В последнее время отток кадров немного замедляется, но в целом ситуация сложная», — признался председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александр Шидловский, передает его слова БелТА.

Куда делось такое большое количество специалистов по стройке, чиновник не объяснил. Но предложил для решения проблемы провести «круглый стол».

«До конца третьего квартала проведем в области круглый стол, на котором соберем руководителей строительных организаций и ребят, которые выбрали строительные специальности, обсудим, какие специалисты нужны на стройках региона, какие у учащихся планы, ожидания от будущей профессии, сколько они хотели бы зарабатывать и где рассчитывают устроиться», — пообещал чиновник.

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