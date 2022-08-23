Ученые рассказали, как телевизор влияет на мозг человека 3 23.08.2022, 15:28

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Многое зависит от того, как именно человек проводит свои «сидячие часы».

Биологи из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны (США) обработали данные более 146 тысяч жителей Великобритании старше 60 лет, собранные в британском Биобанке за 12 лет. Ученые хотели уточнить связь между уровнем физической активности и риском развития деменции (возрастного слабоумия), пишет Naked science.

Из 146 тысяч исследуемых людей поначалу все имели здоровый мозг, но к концу 12-летнего периода наблюдений 3507 участникам диагностировали деменцию в той или иной форме. После обработки данных биологи скорректировали результаты по возрасту, полу, национальности, типу занятости, времени сна, наличию вредных привычек и другим факторам, влияющим на здоровье мозга. Вывод оказался несколько неожиданным.

«Не количество времени, проведенного в сидячем положении, а тип деятельности в это время — вот что на самом деле влияет на риск развития слабоумия», — говорит Дэвид Райхлен, профессор биологических наук и антропологии в Университете Южной Калифорнии, один из авторов исследования.

Малоподвижный образ жизни и низкий уровень физических нагрузок традиционно называют одной из основных причин развития деменции. При этом фактор малоподвижности считается контролируемым: некоторые исследования показали, что физические упражнения на свежем воздухе способны защитить целостность мозга и снизить вероятность появления слабоумия.

Новая работа американских ученых ставит под сомнение эти данные. Оказалось, многое зависит от того, как именно человек проводит свои «сидячие часы». Если он подолгу смотрит телевизор, то даже систематические занятия спортом не могут сгладить разрушительные последствия для пожилого мозга. Во время просмотра ТВ ослабевает кровоток, клетки мозга получают намного меньше кислорода и питательных веществ. Это повышает риск развития деменции.

И наоборот: высокая умственная активность даже при сидячем образе жизни способна снизить угрозу слабоумия. К таким полезным для мозга «сидячим часам» ученые отнесли чтение и работу за компьютером. Эти занятия усиливают мозговой кровоток и нейтрализуют негативные последствия малой подвижности. Нагрузка на мозг может даже компенсировать просмотр телевизора.

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