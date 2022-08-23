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На юге Украины уничтожили два командных пункта российских десантников

  • 23.08.2022, 15:47
  • 3,326
На юге Украины уничтожили два командных пункта российских десантников

Подтверждена ликвидация 23 человек.

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожен склад с боеприпасами и командный пункт 247 десантно-штурмового полка РФ в Чернобаевке.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Также уничтожен командный пункт 331 парашютно-десантного полка Российской Федерации в Нововоскресенском и еще один склад с боеприпасами в Благодатном.

Подтверждена ликвидация 23 человек, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача. Окончательные потери врага уточняются.

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