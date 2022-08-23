Украинские спецназовцы уничтожили группу техники оккупантов
- 23.08.2022, 16:15
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После быстрого боя защитники Украины передали информацию в смежные подразделения.
Бойцы подразделения специального назначения Нацгвардии Украины уничтожили танки российских оккупантов, которые медленно передвигались к населенному пункту на Донецком направлении. Видео блестящей операции нацгвардейцев вместе с другими подразделениями ВСУ показали на официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел, сообщает «Главред».
На кадрах видно, как воины навели прицел и спустя несколько мгновений техника была выведена из строя. «Есть!», — обрадовался один из украинских бойцов.
После быстрого боя защитники Украины передали информацию в смежные подразделения — для того, чтобы их побратимы уничтожили оставшуюся живую силу и технику оккупантов.