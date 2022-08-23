«Это лучшее, что я могла подарить своим детям» 1 23.08.2022, 16:24

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Белоруска рассказала о жизни в деревне.

Случчанка рассказала проекту «Лампа» о плюсах и минусах жизни в Клепчанах:

— Когда мне самой было 12 лет, родители приняли решение переехать жить в деревню. С тех самых пор я уже точно знала, что никогда не буду жить в городе. Сейчас мне 28 лет, и у меня двое детей. Сын Тимофей, ему 7, и дочь Вера, ей только полгода. И лучшее, что я могла подарить им в этом возрасте – это детство в деревне.

Плюсы жизни в деревни

Когда на улице тепло, наша жизнь превращается в сказку, без преувеличения. Можно завтракать, обедать и ужинать, устраивая пикники прямо у себя во дворе. Вокруг цветут цветы, шумят деревья и такой свежий чистый воздух. Летом можно найти себе перекус, не выходя за калитку. Сын просто выходит из дома и босиком бежит проверять созрела ли малина, смородина или крыжовник, потом прыг в бассейн или батут. Думаю, о пользе свежих ягод и овощей со своих грядок и рассказывать не стоит.

В деревне много детей разных возрастов. Они собираются тут целой «бандой», кто на велосипедах, кто с мячом, кто на скейте. Иногда смотрю на них таких веселых и беззаботных, и такая ностальгия по своему детству накатывает.…

С рождением Веры я еще больше убедилась в том, что деревня это прямо спасение для молодых мам. В любой момент оделись, взяли коляску и пошли колесить по округе. Как правило, на улице дети не капризничают: либо спят, либо с интересом все рассматривают. Разница таких прогулок в городе и деревне в том, что в деревне у мамы есть возможность оставить коляску со спящим малышом под окошком и пойти в дом заниматься своими делами. Расстелить коврик на травке, положить игрушки – тоже освобождает руки маме.

Вера любит так проводить время, может очень долго лежать и наблюдать, как листики на дереве шевелятся, котики туда-сюда ходят, дети за забором бегают.

Вечером семьей можем спонтанно решить пожарить шашлык или просто сосиски на костре, и для этого не надо куда-то ехать. Во дворе обустроили небольшую зону отдыха с мангалом и казаном. Тимофей помогает дрова носить, а Вера из коляски контролирует процесс.

Еще одно развлечение в деревне — попросить посидеть в различной технике на территории гаража сельского хозяйства.

Магазин у нас совсем рядом сельский и чуть дальше есть маленький «Евроопт». Есть школа, туда дети ходят вечерами побегать по стадиону и полазить по турникам. За школой речка, там и покупаться можно, и порыбачить, и часто лебеди прилетают.

Минусы

Когда зимой засыпает снегом, становится проблематично выехать и попасть мужу на работу и Тимофею в школу (он ходит в городскую). Но такая проблема, по моим наблюдениям, бывает и в городе. Так что это спорный минус. Конечно, в будущем, возможно будет такой же спорной проблемой то, что повзрослев детям будет хотеться «тусить» в городе, но машина есть, будем возить. Да и часто вижу, что наша молодежь пешком ходит, до города не далеко ведь, расположение очень удобное.

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