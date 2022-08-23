Ученые нашли доказательства существования «Атлантиды» у берегов Британии 23.08.2022, 16:33

Слухи о ее местоположении ходили в течении почти 800 лет.

Британские ученые заявили, что им удалось найти доказательства существования острова, который называют «валийской Атлантидой». Считается, что этот кусок суши в древности располагался в заливе Кардиган на западном побережье Уэльса. Об исследовании ученых сообщает The Guardian.

Считается, что «валлийская Атлантида» — это затерянная земля, лежащая под водой в заливе Кардиган. Слухи о ее местоположении ходили в течении почти 800 лет, однако серьезных доказательств ее существования обнаружено не было.

Теперь специалисты заявили, что средневековая карта с изображением двух островов у побережья Кередигиона служит некоторым доказательством того, что легенда может быть основана на исторических фактах.

Открытие было сделано Саймоном Хаслеттом, почетным профессором физической географии Университета Суонси, и Дэвидом Уиллисом, профессором кельтского языка Оксфордского университета.

Саймон Хаслетт, который участвовал в поиске затерянных островов в заливе Кардиган во время работы в колледже Иисуса в Оксфорде, отмечает, что два острова четко обозначены на карте Гофа, хранящейся в коллекциях Бодлеанской библиотеки университета.

Этот документ считается самой ранней сохранившейся полной картой Британских островов, датируемой серединой XIII века. На ней имеется изображение двух участков суши, каждый размером примерно в четверть острова Англси. Один из островов находится у берега между Аберистуитом и Абердифи, а другой дальше на север в сторону Бармута.

«Карта Гофа необычайно точна, учитывая геодезические инструменты, которые были в распоряжении исследователей того времени. Два острова четко обозначены и могут подтверждать дошедшие до нас легенды о потерянной земле, упомянутой в Черной книге Кармартена», — считает профессор Хаслетт.

При этом, эксперт по валлийскому фольклору из Университета Кардиффа, доктор Джульетт Вуд отмечает, что именно сведения из Черной книги стали поводом для появления этой истории в валлийской мифологии.

«Карта Гофа была создана около 1280 года, а незадолго до этого, около 1250 года, появилась Черная книга Кармартена», — сказала доктор Вуд.

Опираясь на предыдущие исследованиях залива и понимание того, как наступали и отступали ледники и ил со времени последнего ледникового периода, закончившегося около 10 000 лет назад, профессора Хаслетт и Уиллис смогли предположить, как острова могли возникнуть, а затем снова исчезнуть.

«Я думаю, что доказательства существования островов и связанных с ними легенд произошли из двух источников. Первый — это координаты, записанные римским картографом Птолемеем, которые позволяют предположить, что береговая линия в то время могла располагаться примерно на 13 километров западнее, чем сегодня. Второй источник информации — представленные на карте Гофа очертания двух островов в заливе Кардиган», — говорит профессор Хаслетт.

Он добавил, что рассказы о возможности ходить между островами, теперь разделенными морем, могут быть отголосками информации из тех времен, когда уровень моря был ниже до таяния ледников.

«Однако легенды о внезапном затоплении, скорее всего, свидетельствуют о морских наводнениях и эрозии, вызванных штормами или цунами, которые могли вынудить население отказаться от жизни на побережье», — подчеркнул профессор.

При этом, ученый предупредил, что сделанные выводы могут обрести новое значение уже в ближайшие годы.

«Эти процессы происходили не единожды, они продолжаются до сих пор. Недавно, в связи с повышением уровня моря и усилением разрушительных штормов, ученые высказали предположение, что люди, живущие вокруг залива Кардиган, могут стать первыми британскими беженцами из-за изменения климата еще при нашей жизни», — резюмировал исследователь.

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