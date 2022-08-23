ФСБ исполнила заказ
- Игорь Эйдман
- 23.08.2022, 16:37
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Выбор сакральной жертвы был невелик.
На панихиде по Дарье Дугиной Прилепин назвал ее смерть жертвоприношением. А сам папаша Дугин сказал, что она «положила свою жизнь на алтарь Победы».
Сами и убили (кто прямо, кто косвенно). А потом проговорились об этом. Государственной тоталитарной секте победобесных понадобилась мученица, святая, объект поклонения, мученическая гибель которой должна сплотить паству и зажечь ее ненавистью к врагам секты.
ФСБ исполнила заказ на поставку свежих мощей новомученицы. Выбор сакральной жертвы был невелик. Убийство какого-нибудь генерала, министра или олигарха никакого сочувствия публики бы не вызвало. Нужна была молодая симпатичная женщина, убежденная фашистка, Хорст Вессель в юбке.
Сознательно или нет, Дугин принес в жертву молоху войны свою дочь, положил ее жизнь на алтарь «Победы» безумных сектантов над цивилизаций и прогрессом, которой никогда не будет.
Игорь Эйдман, Facebook