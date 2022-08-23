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В Украине арестованы белорусские асфальтобетонные заводы

  • 23.08.2022, 16:49
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В Украине арестованы белорусские асфальтобетонные заводы

Подрядчик присваивал деньги путем их перечисления на счета других компаний.

В Украине арестованы асфальтобетонные заводы ООО «Совместное украинско-белорусское предприятие «Белавтодор-Украина», которое контролируют бизнесмены из Беларуси. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела  по ч. 1 ст. 110–2, ч. 3 ст. 191 УК.

По данным следствия, в 2016 году группа белорусских компаний (ОАО «Дорожно-строительный трест №4, г. Брест», ОАО «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель», ОАО «Дорожно-строительный трест № 6», Республиканское торговое унитарное предприятие «Белзарубежторг») вошли в состав «Белавтодор-Украина». Фирма занималась подрядами «Большого строительства» под руководством Мининфраструктуры.

Половина доли компании закреплена за «ФК «Финанс Капитал». Компанией ведают жители Донецка — учредитель Геннадий Частяков и директор Ирина Макогон. Украинские правоохранители считают, что конечным собственником всех фирм является Республика Беларусь. Установлено, что Частяков и Макогон переводили бюджетные средства на счета аффилированных компаний по механизмам закупки дорожных материалов по необоснованно увеличенным ценам. В течение 2020-2021 годов  Службами автомобильных дорог в Киевской, Ровенской, Житомирской областях заключили ряд договоров на проведение дорожно-строительных работ на 0,7 млрд гривен (примерно $19 млн).  В дальнейшем деньги выводились в теневой оборот путем их перечислением на счета подконтрольных компаний:

ООО «ФК «Финанс Капитал»

ООО «Инвестфорс»

ООО «Укрбелфарма»

ООО «Консалтинг Групп Воздвиженский»

По полученной информации, подрядчик присваивал деньги путем их перечисления на счета аффилированных компаний по механизмам закупки дорожных материалов по необоснованно увеличенным ценам, которые в дальнейшем выводились в теневой оборот.

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