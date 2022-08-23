ВСУ превратили в металлолом новейшую российскую станцию спутниковой связи «Аурига» 23.08.2022, 16:54

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Ее несколько раз замечали в Сирии.

Защитники Украины уничтожили новейшую мобильную станцию спутниковой связи «Аурига», которая находится на вооружении только российской армии.

Видео уничтожения станции спутниковой связи опубликовал Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

На кадрах видно, как украинские защитники наводят на технику оккупантов цель и наносят удар, после чего «Аурига» россиян загорается.

«Эта «аналоговнет» станция находится на вооружении только России, но была замечена в Сирии», — говорится в сообщении.

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