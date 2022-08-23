Данилов рассказал, как Путин может сохранить Крымский мост 8 23.08.2022, 17:05

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По нему Россия перебрасывает подкрепление для своих войск.

Российский диктатор Владимир Путин может сохранить Крымский мост, если выведет войска РФ по этому мосту из временно оккупированного Крыма, сообщил советник СНБО Алексей Данилов.

Как сообщает nv.ua, в интервью Wyborcza он напомнил, что по этому мосту страна-агрессор РФ перебрасывает подкрепление для российских войск на украинский полуостров, поэтому мост «подлежит уничтожению».

«Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост. Им просто нужно оттуда уйти, иначе мы их отправим вон», — подчеркнул Данилов.

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