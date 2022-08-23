«Не надо верить словам Лукашенко, он хочет соскочить» 17 23.08.2022, 17:27

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фото: getty images

Журналист рассказал о последних заявлениях диктатора.

Лукашенко отметился новым заявлением. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что не планирует нападение и бомбардировку Украины.

В эфире 24 канала журналист «Радио Свободы» в Беларуси Валерий Калиновский прокомментировал новое «обещание» Лукашенко.

Он отметил, что на такие новые заявления нужно обращать внимание, но не придавать им веры. Ведь очень часто все происходит наоборот. белорусский самопровозглашенный президент говорит одно, а происходит совсем другое.

– У него какая-то определенная своя игра. Хочет как-то соскочить с участия в войне против Украины и того, что пытается сделать Кремль, – рассказал Валерий Калиновский.

«Однако надо все-таки следить, но нельзя верить. Это Лукашенко доказал участие в агрессии против Украины. Когда обещал, что с территории Беларуси только тракторы придут, а полетели ракеты и поехали танки», – добавил Калиновский.

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