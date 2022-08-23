ВСУ сбили вражеский вертолет стоимостью $16 миллионов 5 23.08.2022, 17:47

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Таким образом украинские зенитчики отпраздновали День флага.

Сегодня зенитно-ракетные войска Сил обороны уничтожили ударный вертолет «Ка-52» («Аллигатор») российских оккупантов. Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Скорее всего это произошло в Донецкой или Харьковской областях, ибо указаны «Силы обороны востока».

Между тем, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала массированного вторжения (с 24 февраля по 23 августа) агрессор потерял 198 вертолетов. Значит, это уже 199-ый.

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