ВСУ сбили вражеский вертолет стоимостью $16 миллионов

ВСУ сбили вражеский вертолет стоимостью $16 миллионов5
- 23.08.2022, 17:47
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Таким образом украинские зенитчики отпраздновали День флага.
Сегодня зенитно-ракетные войска Сил обороны уничтожили ударный вертолет «Ка-52» («Аллигатор») российских оккупантов. Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Скорее всего это произошло в Донецкой или Харьковской областях, ибо указаны «Силы обороны востока».
Между тем, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала массированного вторжения (с 24 февраля по 23 августа) агрессор потерял 198 вертолетов. Значит, это уже 199-ый.