Могилевская пенсионерка умерла от укуса змеи

Могилевская пенсионерка умерла от укуса змеи3
- 23.08.2022, 17:56
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Змея укусила ее на огороде.
В Могилевской области в конце июня в морг привезли труп 80-летней женщины, которая умерла на даче. Как выяснилось, женщина умерла от укуса змеи, пишет «Медицинский вестник».
Сообщается, что женщина работала у себя в огороде. Через какое-то время она прибежала к соседке, сказав, что ее укусило какое-то насекомое. Потом женщина захрипела, посинела, легла на кровать и умерла.
Скорая помощь констатировала смерть. При визуальном осмотре у женщины нашли лишь небольшую ранку на ноге — возможно, от укуса змеи.
Экспертиза подтвердила, что смерть наступила от змеиного укуса.