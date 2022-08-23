Могилевская пенсионерка умерла от укуса змеи 3 23.08.2022, 17:56

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иллюстрационное фото

Змея укусила ее на огороде.

В Могилевской области в конце июня в морг привезли труп 80-летней женщины, которая умерла на даче. Как выяснилось, женщина умерла от укуса змеи, пишет «Медицинский вестник».

Сообщается, что женщина работала у себя в огороде. Через какое-то время она прибежала к соседке, сказав, что ее укусило какое-то насекомое. Потом женщина захрипела, посинела, легла на кровать и умерла.

Скорая помощь констатировала смерть. При визуальном осмотре у женщины нашли лишь небольшую ранку на ноге — возможно, от укуса змеи.

Экспертиза подтвердила, что смерть наступила от змеиного укуса.

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