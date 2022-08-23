Украина попросила утроить поставки HIMARS 7 23.08.2022, 18:11

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Это поможет «полностью изменить ход войны».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал предоставить стране 50 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы «полностью изменить ход войны».

Цена одной системы HIMARS — $4 млн. Цена 50 систем — $200 млн плюс боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики [российской] армии меньшая, чем одной яхты ru-олигарха. Это точно не «все деньги мира», но это то, что полностью поменяло бы ход этой войны.

США уже предоставили Украине 16 HIMARS, способных поражать цели на расстоянии от 80 до 300 км в зависимости от снарядов. Еще как минимум 6 похожих систем Киев получил от Великобритании и Германии. При этом дальнобойные ракеты ATACMS Вашингтон отправлять отказывается, опасаясь, что это приведет к эскалации и закончится Третьей мировой войной.

Украина регулярно отчитывается об успешном использовании HIMARS. По данным Минобороны страны на конец июля, с помощью этих установок удалось уничтожить 50 российских складов с боеприпасами. По мнению военных экспертов, такие удары помогли значительно снизить огневую мощь армии РФ и нивелировать ее преимущество в артиллерии.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что ВСУ нужно около 50 HIMARS, чтобы сдержать наступление России, и около 100 таких установок для возвращения захваченных территорий.

В конце июля глава комитета американского конгресса по вооруженным силам Адам Смит сказал, что США могут поставить Киеву до 30 систем HIMARS. Однако в начале августа заместитель министра обороны Колин Каль заявил, что уже отправленного количества пока достаточно. При этом США продолжают обеспечивать Украину снарядами для HIMARS. В том числе они вошли в последний пакет военной помощи на $775 млн.

За последние несколько недель попытки России вести наступление в Донбассе и других частях Украины не привели к значительным результатам. Украина также пока не добилась успехов в возвращении оккупированных территорий. Однако с помощью ударов по мостам ей удалось отрезать от линий снабжения Херсонскую область. Таким образом, России стало сложнее перебрасывать туда артиллерию и бронетехнику.

В то же время участились атаки по Крыму и граничащим с Украиной российским территориям.

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