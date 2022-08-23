В Минске ребенок не уступил место даме, и в вагоне начались разборки 12 23.08.2022, 18:17

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Матери ребенка вырвали клок волос.

На днях произошел вот такой инцидент: Александра ехала с детьми и мамой на мероприятие, ее старший, 12-летний ребенок сел отдельно. К нему подошла женщина и подняла его с места, несмотря на то, что в вагоне еще была куча свободных сидений. По словам Александры, освобождала место женщина не для себя, а так, для других. Увидев все это, мама мальчика решила разобраться, что вообще происходит и… В общем, ей тоже досталось: вырвали клок волос и поцарапали. Пришлось вызывать милицию, пишет Onliner.by.

— Мы зашли на станции метро «Грушевка», сели в вагон все вместе. Зашла в вагон девушка с ребенком, я уступила место ребенку и пересела. Через какое-то время к старшему сыну подходит женщина. На вид ей лет 50, ухоженная, без видимых проблем со здоровьем и лишнего веса. Она хватает моего сына за руки и поднимает. Хотя до этого она стояла рядом и была спокойной. Он указал ей на свободное место возле себя, мол, садитесь рядом. Женщина ответила: «Рядом с тобой — это для меня, а твое — для другой женщины». И продолжает его хватать, я его позвала к себе.

А сама пошла к этой женщине узнать, по какой причине она поднимает ребенка. Не успела я подойти, как она схватила меня и отшвырнула назад. Началась потасовка, она была очень агрессивной. Люди в вагоне старались ее успокоить, сдержать, оттягивали от меня, но она через всех перелезала и пыталась напасть.

Перед станцией «Площадь Якуба Коласа» пассажиры нажали кнопку вызова машиниста. На станции зашли сотрудники метрополитена, мы с ними поговорили и вышли из поезда. Там вызвали милицию. Поехали в РОВД, и, угадайте что, — эта женщина написала на меня заявление. Якобы ребенок ее обижал, невоспитанный и не уступил ей место, а просила она его культурно. Нас отправили снимать побои — у меня были небольшие следы на шее и вырван клок волос, у нее — следы на руках. Я подала встречное заявление, сейчас идет разбирательство.

Сейчас я ищу очевидцев, которые ехали в это воскресенье примерно с 11 до 12 в 4-м вагоне на станции «Октябрьская», «Площадь Победы». Самое печальное во всей этой истории, что мой младший сын, видя, как его маму бьют, сильно испугался и теперь боится ездить в метро.

Поговорить со второй женщиной пока не удалось, наверняка она поведает абсолютно иное виденье ситуации. Как только это случится — мы добавим комментарий в публикацию.

Можно ли так учить детей этикету по закону?

— Поскольку транспорт — это зона высокой опасности, большое скопление посторонних людей, то, безусловно, это требует соблюдения определенных правил поведения. Поведение пассажиров разных возрастов законодательно регулируют соответствующие Правила перевозок пассажиров, Правила дорожного движения. Они содержат права, имеющиеся у пассажиров, и обязанности, которые неукоснительно все должны соблюдать.

Как такового установленного законом перечня правил этикета, поведения в общественном транспорте для школьников не существует.

Однако Министерством образования утверждаются различные учебные программы, направленные на социальную адаптацию школьников, которые содержат разъяснения, позволяющие уяснить школьникам основные моменты безопасного и высокоморального поведения в общественном транспорте: уступать место для сидения пожилым людям, людям с маленькими детьми, не мешать другим пассажирам и т.п. И конечно, важная роль в этом вопросе возлагается на родителей.

Другой вопрос, насколько поведение школьника соответствует таким неписаным правилам этикета? Однако, безусловно, «учить» ребенка таким образом не позволено никому. Такие действия пассажира могут быть расценены как мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП) либо умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия (ст. 10.1 КоАП), — рассказывает юрист Татьяна Ревинская.

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