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Эрдоган: Война должна завершиться миром на основе целостности Украины

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  • 23.08.2022, 18:21
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Эрдоган: Война должна завершиться миром на основе целостности Украины
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Турция никогда не признает российскую оккупацию территорий Украины.

Война России против Украины должна завершиться справедливым миром. Но при условии территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Крымской платформе.

«Уважаемые участники, мы считаем, что война, которая продолжается с 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия, чтобы создать дипломатический канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе, в частности, можно назвать встречу глав МИД в Анталье, переговоры в Стамбуле и запуск «зернового коридора», — отметил он.

Эрдоган также добавил, что Турция никогда не признает российскую оккупацию территорий Украины, в том числе Крыма.

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