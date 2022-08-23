На большей части территории Беларуси действует запрет на посещение лесов 23.08.2022, 18:29

Пока посещать леса можно только в четырех районах.

До конца текущей недели в Беларуси сохранится сухая и жаркая погода по всей территории страны – до 30-32 градусов днем. Из-за этого министерство лесного хозяйства ввело дополнительные запреты и ограничения на посещение лесов из-за высокого уровня опасности лесных пожаров.

Сейчас посещение лесов ограничено или запрещено в 114 районах Беларуси.

В Брестской области ограничения на посещение лесных массивов введены в 16 районах, в Витебской запрет действует в 19 районах, в Гомельской – в 21, в Гродненской – в 17, в Могилевской – в 19, а в Минской запрет введен по всей области, в 22 районах.

Пока посещать леса можно только в четырех районах – Браславском, Лепельском, Кличевском и Краснопольском.

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