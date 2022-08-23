Пять стран ЕС объединятся в блок, чтобы запретить въезд россиянам 23.08.2022, 18:38

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Инициатором объединения выступила Литва.

Власти Литвы собрались запрещать выдачу туристических виз россиянам в своей стране, если решение не будет принято на уровне Евросоюза. Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает «Интерфакс».

По его словам, в первую очередь Вильнюс полагается на общеевропейское решение. «Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию», — сказал он.

В свою очередь премьер-министр ФинляндииbСанна Марин заявила, что Хельсинки готовы и дальше ужесточать ограниения против РФ. «Санкции против России должны быть продолжены и даже усилены», — подчеркнула политик.

Она отметила, что ее страна выступает за полный отказ от российских энергоресурсов, даже если это означает рост цен на электричество и «сложную осень».

Марин добавила, что Финляндия надеется на более тесные отношения со странами Балтии в будущем, чтобы выработать общие принципы безопасности в общении с Москвой.

На отмене виз для российских туристов настаивают государства Балтии, Чехия, Словакия, Словения, Финляндия, Бельгия, Польша, Дания, Украина. Против запрета выступают Португалия, Греция, Кипр, Франция, Нидерланды. В Германии сложилось неоднозначное отношение к инициативе: с одной стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не наказывать всех россиян за действия путинского режима, с другой, на отмене шенгенских виз для РФ настаивают некоторые политики и члены самой популярной партии. Вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС на встрече в Праге 30–31 августа.

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