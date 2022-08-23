«Мы косили траву и вытирали пыль с бронетранспортеров» 17 23.08.2022, 18:47

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Как проходят сейчас военные сборы в Беларуси.

Минобороны регулярно проводит военные сборы: около месяца мужчины разных возрастов должны учиться владеть оружием, осваивать навыки, которые могут пригодиться в случае войны. «Зеркало» узнало, что изменилось после начала войны в Украине и как сейчас проходят военные сборы.

«Мы просто дешевая рабочая сила»

Анатолию 21 год. На сборах парень уже с начала августа, повестку ему вручили всего за несколько дней до их начала. Сейчас он служит в Могилевской области, на складе бронетанкового имущества.

— Мы оказываем содействие контрактникам, перебираем склады, сортируем бронетанковые запчасти, обслуживаем детали (подкрасить и переложить в другой ящик), — рассказывает мужчина про армейский быт. — Практических учений никаких не было. По большому счету мы просто дешевая рабочая сила. Сколько здесь контрактников точно не знаю, на сборы приехало 10 человек. Форму нам дали «убитую»: все заношенное, изорванное и не очень вкусно пахнущее.

Мужчина отмечает, что идеологических разговоров с ними не ведут, разговоров про войну в Украине — тоже. Зато недавно приезжали российские военные.

— Это были офицеры, я видел только двоих. Но были еще водители. Они приехали на двух машинах «КамАЗ», были здесь дня четыре. В субботу, 20 августа, мы загрузили им машины запчастями, и они уехали, — рассказывает Анатолий. — Всего увезли 10−15 ящиков полтора на полтора метра, там были расходные материалы для БТР и БМП. Потом еще один из контрактников поздравил нас, что мы поучаствовали в «спецоперации». Но это вроде как шутка была.

«Оружие советское, но все новое»

А вот 51-летний Федор проходит военные сборы в Минске с середины августа, в составе подразделения территориальной обороны. О том, что ему пришла повестка и необходимо явиться в военкомат, мужчине сказали прямо на работе. Но сам документ вручили уже в военкомате.

— Явиться нужно было на следующий день, нас переодели и отвезли в общежитие. Там готовились к принятию пополнения, — объясняет мужчина. — Основной состав прибыл в 15-х числах, и потом начались занятия по теории, получение и закрепление оружия за личным составом. Через несколько дней были стрельбы на полигоне. Потом присяга для тех, кто не принимал белорусскую (например, некоторые принимали ее в СССР или вообще не служили).

В батальоне, где проходит сборы Федор, 107 человек. Обучение проводят несколько кадровых военных. Прямо сейчас белорусы тренируются оборонять определенный объект.

— Форма у нас новая, но устаревшего образца. Оружие советское, но все новое и неиспользованное со складов, — описывает собеседник материальное обеспечение армии. — Идеологических минуток нет, но проводили анкетирование. Там были вопросы и про 2020 год, о том, что читаете, где зарегистрированы. На наши вопросы сказали, что просто бланки старые, а новых не было. Тему войны с Украиной стараются обходить стороной, затрагивают только военно-технические аспекты, например применение беспилотников и дронов.

Чем сборы теробороны отличаются от обычных собеседник сказать не смог: раньше на подобные мероприятия его не призывали. Предполагает только, что у них больше дисциплины и постоянный контроль «свыше».

«Мы косили траву, заготавливали дрова для котельной, вытирали пыль с бронетранспортеров»

Еще один наш собеседник Виктор был на сборах в июне, и очень подробно рассказал о том, как они прошли. Правда, туда он уехал только с четвертой попытки: именно столько повесток пришло мужчине с марта этого года. В итоге в начале лета Виктор провел 25 дней в небольшом населенном пункте в Минском районе.

— Еще в военкомате нас предупредили, что отправят на военные сборы, что-то типа территориальной обороны — немного «поиграть в войнушку». Сказали, что это никак не связано с «событиями в Украине», а просто планово. Уже когда мы ехали, до самой части сопровождающий ни слова не сказал о том, куда и на сколько мы отправляемся, — начинает рассказ минчанин. — На месте сразу же сказали сдать телефоны. Все стали возмущаться, но быстро написали что-то домой, выключили телефоны и сдали.

На сборах было 20 человек разного возраста: от 47 до 21 года. По образованию состав тоже разношерстный: у кого ПТУ, у кого ВУЗ. Некоторые (как и Виктор) раньше не служили и принимали присягу на сборах.

— Здоровье тоже у всех разное, видимо набирали всех подряд. Были люди и серьезными проблемами, — рассказывает мужчина про новых знакомых. — Жили в казарме. Она человек на 70, может больше. Старая, страшненькая, советская, с металлическими кроватями и дырявыми простынями. Ну это ладно, лучше, чем в палатке.

Из плюсов, говорит собеседник, сохранение заработной платы. Еще мужчина похудел (но не по своему желанию), познакомился с многими интересными людьми и 25 дней не пил. На этом, утверждает Виктор, плюсы заканчиваются.

— Во-первых, одели в бэушное, не всем по размеру. Все берцы косые, стоптанные, вонючие. Те, кто ранее проходил срочную службу, догадались сразу взять с дома свои берцы. Но лично я ходил с мозолями: первые три дня больно, потом нормально, только воняет, — рассказывает мужчина: — Кормили нас в столовой, готовили там приемлемо. Но баланс белков, жиров и углеводов — просто ужас. «Большой кусок» мяса (прямо так в меню и написано) — 50 грамм. Каши — на всю тарелку, а мяса — с гулькин нос. Вечером всегда рыба, но это один-полтора сантиметра минтая или хека. Еще давали булку и кусочек сыра, размером со спичечный коробок и толщиной три миллиметра. Я бы сказал, белка менее 10%, чуть больше жиров и около 80% — углеводов. Так еще же и не докладывают явно! Вечером всегда выходишь из столовой голодный. И так все сослуживцы.

Другие мужчины, рассказывает Виктор, сразу после ужина шли за «роллтоном» и сосисками, сам он принципиально питался только столовской едой. Хотелось посмотреть, что из этого выйдет. В результате похудел на 6 килограммов.

— Похудели практически все. Я не представляю, как на такой еде служат срочники, а это же полтора года. Еще и ходить в столовую приходилось в одну сторону 1250 метров. То есть в день нужно пройти 7,5 километра только чтобы поесть, — заканчивает Виктор тему еды и переходит к наиболее волнующему моменту: — Зачем все это было вообще?! Собрали нас туда в помощь части. Мы должны были помогать ремонтировать автомобили, у которых пробег в районе тысячи километров: где-то помпу заменить, где-то цилиндр сцепления или тормоза. Нас сразу распределили по отделениям. Но работы мы выполняли следующие: косили траву, заготавливали дрова для котельной, ставили окна, строили забор, помогали перекладывать что-то на складе, вытирали пыль с МТЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный, советский плавающий бронетранспортер. — Прим. ред.). Пыль, представляете, с МТЛБ!

Ради справедливости собеседник уточняет: за три недели помог заменить два цилиндрика и один радиатор. Правда, как именно это делать, никто не показывал, поэтому «как могли, так и сделали».Под конец мужчина задается вопросом: «Каких из нас сделали солдат?» И сам же дает ответ: «Никаких».

— У наших командиров такой задачи не стояло. Велись какие-то тетради, где мы якобы проходили теорию по устройству автомобиля, выезжали на какие-то полевые учения. Но это только в тетрадке. Никакой физподготовки, копаний траншей, метаний гранат и стрельбищ у нас не было, на технике мы никуда не выезжали. А самое интересное, что за этот месяц мне на работе выплатят среднюю зарплату, и потом моя бухгалтерия выставит этот счет Министерству обороны для компенсации. То есть меня отправляют за мою бешеную зарплату работать разнорабочим? Им что, некого нанять за рублей 900 — 1000 для косьбы? — с возмущением рассуждает мужчина. — И ладно, если бы они реально готовили нас для какой-нибудь территориальной обороны. Так нет, я до сих пор не знаю, что такое затвор, одиночный выстрел, очередь и вообще с какой стороны пуля у автомата вылетает. Какой я, блин, солдат?

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