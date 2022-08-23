Власти случайно подтвердили массовые расстрелы в Гомеле в 1937-м 3 23.08.2022, 18:59

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Их много лет отрицали.

В Гомеле ведется подготовка к строительству Восточного обхода города. В рамках общественного обсуждения на сайте гомельского Управления капитального строительства был опубликован отчет об оценке воздействия на окружающую среду, выполненный госпредприятием «Белгипродор», которое подчиняется Министерству транспорта и коммуникаций. В этом отчете обнаружилось фактически официальное подтверждение того, что массовые захоронения жертв расстрелов в Ченковском лесу под Гомелем датируются не только периодом войны, а и 1937 годом, то есть там лежат останки жертв сталинских репрессий. Это обнаружило гомельское издание «Флагшток».

В отчете на 68-й странице размещена схема нескольких вариантов строительства Восточного обхода. На ней отмечены не только заказники и прочие территории, которые нужно обойти при прокладке дороги, но и места массовых захоронений. Два, у самой трассы на Чернигов, датированы 1941 годом. Это места массовых захоронений солдат, защищавших Гомель в 1941 году. Но вот на еще двух, которые находятся восточнее и западнее, проставлена дата «1937 год». Это братские могилы жертв политических репрессий, отмечает издание.

В отчете говорится, что информацию о местах массовых захоронений предоставило УП «Белниипградостроительства» еще в январе 2022 года. В документ включено и письмо от этого предприятия. Там указано, что «на территории южнее Новобелицы, возможно, имеются многочисленные неучтенные захоронения первой половины ХХ века — жертв политических репрессий 1930-х годов и уничтоженных 19−22 августа 1941 года частей Красной армии».

К письму приложена схема мест захоронений, составленная гомельским историком Евгением Маликовым. На ней указаны те же места захоронений, что и на схеме строительства выше. С одним отличием. У Маликова 1937 годом датированы три захоронения — в том числе одно возле самой черниговской трассы. А на схеме «Белгипродора» оно обозначено 1941 годом.

Как напоминает «Флагшток», в 1995 году возле одной из этих площадок, самой западной, были найдены останки людей, и по запросу прокуратуры провели масштабные официальные раскопки с участием историков и археологов. Происходило это в атмосфере гласности, публикации были и в госизданиях. По итогам раскопок прокуратура пришла к выводу, что расстрелы были проведены в октябре-ноябре 1937 года сотрудниками НКВД из советского оружия, людей убивали выстрелами в затылок.

Об этом же всегда говорили гомельские историки и краеведы: не имелось свидетельств от местных жителей, переживших войну, о том, что в Щекотовском лесу расстреливали немцы, зато были свидетельства о чекистских расстрелах, в то же время известны совсем другие места в районе Гомеля, где немцы как раз расстреливали во время войны.

В последующие годы тема «гомельских Куропат» оставалась в тени. Внезапно действующие власти Беларуси заинтересовались захоронениями под Гомелем осенью 2021 года, когда одной из магистральных тем пропаганды стал «геноцид белорусского народа немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой отечественной войны».

В октябре военные нашли останки людей прямо рядом с тем местом, где копали в 1995 году. Его назвали «ранее неизвестным захоронением», и в ноябре Генпрокуратура инициировала новые раскопки там, где теперь на схеме обозначено западное захоронение. Но теперь раскопки велись без привлечения историков и археологов — только силами военных. А ведомство как с самого начала, не дожидаясь результатов исследования, и по итогам раскопок заявило, что в лесу покоятся жертвы нацистов, а сведения о сталинских расстрелах под Гомелем не подтверждаются.

Вот что говорили официальные лица о месте захоронения жертв массовых расстрелов в Ченковском, или, как его иначе называют местные, Щекотовском лесу под Гомелем.

«Масштабы геноцида нам только предстоит по-настоящему оценить: новые, ранее неизвестные места массового захоронения людей выявляются практически еженедельно. В архивных документах было всего несколько строчек о том, что немцы массово вывозили и уничтожали людей в районе этого леса. Провели кропотливую работу: допросили очевидцев, сопоставили факты, не один месяц искали это место. По разным оценкам здесь могут находиться от нескольких десятков до сотни тысяч мирных граждан, которые были уничтожены с 1941 по 1944 годы», — заявил генпрокурор Андрей Швед в ноябре, посещая место раскопок.

В публикации об этом Минобороны сообщило, что найдены 34 ямы-могилы с останками более 300 человек.

«Личные вещи убитых свидетельствуют о том, что они были мирными жителями. Также найдены гильзы и пули от огнестрельного оружия, состоявшего на вооружении Вермахта», — подчеркнуло ведомство.

На том, что в могилах нет жертв сталинских репрессий, уже в начале ноября настаивал и зампрокурора Гомельского района Александр Шинкарев.

«В Сети есть версия, что в ченковском лесу захоронили жертв сталинских репрессий 1937 года. Однако откуда немецкие гильзы и обойма? У фашистского агрессора и советских войск был разный калибр. У нас есть пуля, мы назначим экспертное исследование, чтобы понять, аналогичной ли стреляли в людей. Предварительно могу сказать, что калибр — немецкий. Только нужно получить экспертное заключение. Сейчас не видим доказательств, что захоронены жертвы сталинских репрессий. Конечно, до войны были смертные приговоры. Но выносили их чаще военным, а не пожилым мужчинам и женщинам. Вещей военных в ямах мы не нашли. Зато обнаружили фрагменты немецкого вооружения, предметы обихода оккупантов», — сказал чиновник.

Уже через месяц генпрокурор Швед, рассказывая о геноциде белорусского народа в войну, заявил, что в Ченковском лесу нацисты уничтожили не менее 100 тысяч человек, и, хотя сбор доказательств еще ведется, эту информацию уже сейчас нужно использовать в целях воспитательной и идеологической работы.

В конце марта гомельские власти отрапортовали, что с октября было «отработано» 13 мест захоронений, в них найдено 489 останков: «50% — это женщины молодого возраста. Детей нет, но есть подростки — от 16 лет и мужчины старше 65 лет». В апреле раскопки в Щекотовском лесу возобновили и к июню нашли останки еще 50 человек. Они также были объявлены жертвами немцев.

Перед 22 июня, которое в Беларуси недавно сделали Днем всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, место раскопок под Гомелем посетил министр обороны Виктор Хренин. Ведомство заявило, что расстрел вели гитлеровские оккупанты.

«Это место живой памяти, где все понятно без слов. Здесь полностью раскрывается значение слова геноцид, и оно не требует дополнительных разъяснений», — сказал тогда Хренин.

На месте захоронения власти решили оборудовать мемориал. В августе рядом открыли реконструированный мемориал «Партизанская криничка» на месте военной партизанской стоянки. Неподалеку перезахоронили останки убитых.

«Вещественные доказательства, которые сегодня обнаружены, а это боеприпасы, фляжки, котелки, говорят о том, что это предметы военного периода, и эти боеприпасы выпущены из немецкого оружия. У нас на этот счет есть результаты баллистической экспертизы, которые с достоверностью подтверждают, что это боеприпасы сороковых годов, и они выпущены из немецкого оружия. У нас нет никаких сомнений о том, что это захоронение времен Великой Отечественной войны и это дело рук немецких карателей», — сказал прокурор Гомельской области Виктор Морозов.

Однако, по мнению историков, все это никак не свидетельствуют о том, что расстрелы там велись немцами. Тот же револьвер «Вальтер» использовался и НКВД. А патроны, которые показали по телевидению, и вовсе не могли быть обнаружены в захоронениях под слоем земли. «Флагшток» публиковал подробный разбор нестыковок официальной версии.

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