Сбербанк ушел из Казахстана после отказа Токаева нарушать санкции 6 23.08.2022, 19:05

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Госбанк России продаст свою казахстанскую дочку.

Отказ властей Казахстана нарушать введенные против России финансовые санкции прикончил бизнес Сбербанка на одном из крупнейших рынков стран бывшего СССР, пишет The Moscow Times.

Во вторник крупнейший госбанк России объявил, что продает свою казахстанскую дочку, которой владел с 2006 года и которая занимала в стране второе место по размеру активов.

Решение принято в связи с «текущей геополитической обстановкой», а его цель — позволить банку возобновить операции, включая привлечение депозитов и проведение платежей, говорится в заявлении Сбера.

Включенный в списки «блокирующих» санкций США и ЕС и отключенный от системы SWIFT, Сбер в августе столкнулся с проблемами в казахстанской «дочке», которой местные банки объявили платежный бойкот. Ряд банков, включая АО Forte Bank и АО First Heartland Jusan Bank, перестали проводить платежи в адрес ДА АО «Сбербанк», ссылаясь на санкционный режим.

Нарушать санкции ради России Казахстан не может и верит, что Москва самостоятельно справится со сложностями, заявил в июне президент Касым-Жомарт Токаев. «Санкции есть санкции, — сказал он. — Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой».

Покупателем казахстанской дочки Сбера станет госхолиднг «Байтерек», который владеет инфраструктурой и технологиями, чтобы «в короткий срок вернуть банк к работе», заявили в пресс-службе российской кредитной организации. В числе претендентов на покупку также были инвесторы из России, Турции и Ближнего Востока, рассказывал ранее старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.

Вместе с «дочкой» «Сбера» под американские санкции попали дочерние структуры в Казахстане Альфа-банка и ВТБ. Первый успел продать свой банк местному «Центркредиту». ВТБ планирует остаться в Казахстане, говорил глава банка Андрей Костин.

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