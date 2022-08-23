Условия легализации для белорусов в Латвии будут легче, чем для россиян 2 23.08.2022, 19:08

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МВД Латвии уже подготовило поправки.

Белорусам будет легче получить вид на жительство в Латвии, чем россиянам. Об этом на выездном заседании правительства заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Рынкевич, комментируя изменения, которые готовятся в иммиграционном законе страны. Исключение коснется высококвалифицированных работников, привлеченных из Беларуси, сообщает delfi.lv.

Вопрос поднял мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш. По его словам, латгальские бизнесмены заинтересованы в привлечении рабочей силы из Беларуси. Ограничения, планируемые в иммиграционном законодательстве, могут негативно повлиять на деятельность таких компаний, как Regula Baltija, Axon Cable, Stream Labs, Latvijas Maiznieks, East Metal и других. Компания Regula Baltija заявила, что в результате изменений в законах может перевести своих работников в польский офис.

В ответ на это Рынкевич и сообщил, что между гражданами Беларуси и России будет разница. Такое решение объясняется тем, что с гражданами России существуют более высокие риски безопасности.

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс также заявил, что высококвалифицированные сотрудники будут оцениваться отдельно. Если они будут соответствовать требованиям, то их рабочие визы в Латвии будут продлены.

При этом МВД Латвии в своих заявлениях подчеркнуло, что изменения в иммиграционном законодательстве не затронут представителей белорусской оппозиции, которые просят визу по гуманитарным соображениям или временный вид на жительство на основании международной защиты.

МВД Латвии подготовило поправки к иммиграционному закону. Предполагается, что до 30 июня 2023 года страна не будет выдавать повторные временные ВНЖ гражданам Беларуси и России. Правительство Латвии будет рассматривать этот проект на следующей неделе.

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