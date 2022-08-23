Недалеко от Речицы зафиксировали пылевую бурю 4 23.08.2022, 19:46

Видеофакт.

Сегодня днем на трассе М10 недалеко от Речицы видимость резко снизилась из-за пыли с полей, которую подняло ветром. Водители зафиксировали природное явление на видео. В ролике можно увидеть, как встречные автомобили буквально «выныривают» из густой пелены, пишет «Онлайнер».

Подобное природное явление порой случается в наших краях. Не раз его видели на трассах М10, М5 и даже М1. Весной этого года из-за пылевой бури даже случилось несколько ДТП на дороге Брест — Минск — граница РФ. В некоторых местах видимость снизилась настолько, что едва можно было видеть происходящее дальше капота своего авто. Сегодня на южной межрегиональной магистрали похожая ситуация: трасса просматривается максимум на 100—150 метров вперед.

Автолюбителям в таких условиях необходимо быть предельно внимательными и осторожными. О ДТП в районе, где свирепствует буря, к счастью, не сообщается.

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