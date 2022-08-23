Зеленский о переговорах с Россией: И речи быть не может 23.08.2022, 20:04

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Об этом президент Украины заявил второго саммита Крымской платформы.

О переговорах с Россией, учитывая то, как «все происходит» не может быть и речи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время открытия второго саммита Крымской платформы.

«Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Нарративы, которые Россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно... Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, которые сопровождаются кровавыми убийствами и насилием, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме «таких», — сказал он.

По его словам, о переговорах россияне не думают и никогда не думали.

«Они приняли решение оккупировать нашу страну», — констатировал президент Украины.

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