Зеленский о переговорах с Россией: И речи быть не может
- 23.08.2022, 20:04
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Об этом президент Украины заявил второго саммита Крымской платформы.
О переговорах с Россией, учитывая то, как «все происходит» не может быть и речи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время открытия второго саммита Крымской платформы.
«Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Нарративы, которые Россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно... Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, которые сопровождаются кровавыми убийствами и насилием, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме «таких», — сказал он.
По его словам, о переговорах россияне не думают и никогда не думали.
«Они приняли решение оккупировать нашу страну», — констатировал президент Украины.