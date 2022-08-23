Какие ценники на аренду жилья выставили накануне учебного года 23.08.2022, 20:15

Хорошие варианты разметают на глазах.

Ближе к началу учебного года в больших городах наступает благодатная пора для владельцев лишних жилых метров — тысячи студентов едут на учебу, из-за чего возрастает спрос на арендную недвижимость. «Зеркало» посмотрело, сколько стоят самые дешевые комнаты и квартиры от собственников в Минске, недалеко от метро, а также в областных центрах.

Жилье в Минске. Комнаты — от 80 долларов, квартиры — от 200

На улице Якубовского, в полукилометре от станции метро «Кунцевщина», сдается комната в двухкомнатной квартире за 130 долларов. Но сдадут ее девушке-студентке, при этом нужна предоплата за два месяца.

В объявлении указано, что квартира чистая, тихая, быт обустроен. Здесь есть холодильник, микроволновка, мелкая бытовая техника, стиральная машина, телевизор, интернет. Проживать придется с «доброжелательной спокойной хозяйкой».

Но есть в Минске и дорогие комнаты в аренду, например, на улице Маяковского, где от дома до метро — больше километра. Расположена она в двушке и стоит 170 долларов в месяц. Причем комнату в квартире можно выбрать любую, на свой вкус. В соседней будет проживать хозяин, он сообщил, что часто отсутствует.

Одна из самых дешевых однокомнатных квартир в столице стоит 200 долларов в месяц, находится она в «панельке» на улице Матусевича, расстояние до метро — немного меньше километра. Здесь есть мебель и бытовая техника: холодильник, микроволновка, стиральная машина.

На 30 долларов дороже — за 230 долларов, сдается трехкомнатная квартира на улице Глебки, до метро от дома чуть больше километра. Две комнаты в квартире изолированные. Мебель в квартире есть частично, из бытовой техники — стиральная машина.

При этом жилье активно разбирают. К примеру, самая дешевая комната в аренду, которую нам удалось сегодня днем найти, находится в Минске на улице Заславской. Но к моменту выхода текста объявление уже сняли. От дома до станции метро «Фрунзенская» — меньше километра, это около 10 минут пешком. Расположена она в двухкомнатной квартире и стоит 80 долларов в месяц. Но сдадут ее только девушке-студентке.

Площадь изолированной комнаты — 14 м2, в ней находятся письменный стол, шкаф, комод, кровать. В кухне есть электрическая плита, холодильник, микроволновая печь. В соседней комнате будет жить хозяйка квартиры.

Еще днем за 200 долларов в месяц можно снять и двушку на улице Уманской, примерно в полукилометре от станции метро «Михалово». При заселении квартирантов попросят оплатить аренду за месяц, а также внести депозит в 200 долларов.

В объявлении отмечали, что жилье находится в удовлетворительном состоянии, «не „бабушатник“, но и не евроремонт». Квартира частично меблирована, из бытовой техники есть холодильник, стиральная машина, проведен интернет. Хозяин написал, что будет рад платежеспособным и добросовестным людям.

Брест. Комнаты от 50 долларов, квартиры — от 110

Комнату в трехкомнатной квартире на улице Московской сдают за 50 долларов. В объявлении отмечено, что сдать жилье могут студентам, но предпочтительнее — порядочный мужчина. Требуется предоплата за три месяца. Можно будет пользоваться холодильником, микроволновкой, посудой, стиральной машиной.

Больше комнат сдается за 60 долларов. Вот, например, есть такая в доме на улице Красногвардейской, она тоже располагается в трешке. Проживать надо с хозяевами, также в квартире есть животные. Можно будет пользоваться бытовой техникой и посудой.

Однокомнатные квартире в Бресте можно снять от 110 долларов. К примеру, на улице Дубровской есть одна из таких. Это жилье сдается на длительный срок, в качестве арендаторов хозяева не хотят видеть компании. Мебели в квартире немного.

А вот за 130 долларов можно снять квартиру с современным ремонтом и мебелью. Такая есть на переулке Суворова. Также здесь есть стиральная машина, микроволновая печь, холодильник. Хозяева возьмут квартирантов без домашних животных, предпочтение отдадут семейной паре. Требуется залог в размере ежемесячного платежа, возвратят деньги после сдачи квартиры, если она будет в надлежащем порядке.

Кстати, за те же деньги можно снять и двушку на улице Дубровской. Предпочтение отдадут семье. Жилье — с мебелью и бытовой техникой.

Самая дешевая трешка в аренду есть улице Малой (это центр города) — месяц обойдется в 160 долларов. Пустят пожить туда молодую семью или девушек-студенток, только вот с животным в квартиру нельзя. В квартире есть телевизор, холодильник, стиральная машина, мебель, проведен интернет.

Гродно. Аренда комнат по ценам столицы

Собственники жилой недвижимости в Гродно хитрят: в объявлении указывают цену за комнату 50 долларов, а потом оказывается, что это цена с одного человека, а в комнату они намерены запустить двух квартирантов. Выходит, что цена комнаты — 100 долларов. Вот, к примеру, такое предложение есть в доме на улице Пушкина. А некоторые делают из своих квартир даже мини-общежития. Вот, например, сдается двушка возле медуниверситета для четверых девушек-студенток. Цена та же — 50 долларов с одного квартиранта, значит, квартира будет стоить 200 долларов в месяц: столичные цены.

Однушку в областном центре можно арендовать за 120 долларов в месяц, жилье находится на улице Поповича. Правда, это старый дом и обстановка там соответствующая, но все необходимое есть — холодильник, посуда, стиральная машина, мебель.

Аренда однокомнатных квартир в лучшем состоянии будут стоить на 20−30 долларов дороже.

Есть несколько предложений об аренде двушек за 130 долларов. Конечно, минимальная цена отражается на обстановке жилья: ремонту там чаще всего больше 20−30 лет, мебель в виде секции и узорчатые ковры на стенах и полу. Такое жилье есть на улице Врублевского.

Самую дешевую трешку мы нашли в доме на улице Терешковой, стоит она 150 долларов в месяц. Кроме старой мебели там есть холодильник и телевизор.

Гомель. Койко-место за 40 долларов, трешка с коврами — за 150

Самое дешевое предложение о сдаче комнате внаем, которое мы нашли, — в квартире на улице Советской за 40 долларов, однако, выяснилось, что цена не за всю комнату, а за койко-место.

За 60 долларов сдают уже всю комнату целиком, жилье находится в трехкомнатной квартире в доме на улице Хатаевича. Квартира с удовлетворительным ремонтом и простенькой мебелью, есть холодильник, посуда, микроволновка, мелкая бытовая техника, стиральная машина, телевизор.

Цены на аренду однушек стартуют в Гомеле от 80−90 долларов в месяц. Например, квартира за 90 долларов, находится она в доме на улице Хмельницкого.

За 100 долларов мы нашли двушку на улице Пионерской, но в квартире вообще нет мебели и какой-либо техники. А вот за 120 долларов есть двухкомнатная квартира на улице Старочерниговской. Ее хотят сдать на длительный срок семье. Там уже есть мебель, холодильник, посуда, СВЧ-печь, также проведен высокоскоростной интернет.

Самую дешевую трешку в аренду мы отыскали в доме на проспекте Октября, стоит она 150 долларов в месяц. Внутри есть мебель и бытовая техника, квартирантам также оставят посуду. Жилье в аккуратном состоянии, хоть ремонт свежим не назовешь.

Витебск. За 100 долларов — однушки, двушки и трешки

Комнат в аренду в Витебске мы не нашли, да и вообще, по сравнению с другими городами, в этом областном центре жилья сдается меньше, чем в других больших городах. Что удивило: за 100 долларов мы нашли объявления о сдаче однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Вот однушка на улице Советской (это центр города). Ее хотят сдать на длительный срок, при этом отмечают, что коммунальные платежи небольшие. В квартире минимум мебели, есть холодильник, телевизор.

Двухкомнатная квартира сдается в доме на проспекте Победы. Подробного описания жилья хозяин в объявлении не оставил, но судя по фото, мебели там нет, кроме кухонного гарнитура.

Трешка в доме на улице Репина сдается с мебелью, секцией и коврами. Но, думаем, что цена аренды закроет глаза на недостатки интерьера.

Могилев. Самые дешевые арендные квартиры в стране

Комнаты в Могилеве сдаются квартирантам целиком, подводных камней, как в Гродно, мы не нашли. самая низкая цена — 65 долларов в месяц, находится комната в трехкомнатной квартире на улице Краснозвездной. Сдадут ее девушке. Можно будет пользоваться мебелью, холодильником, посудой, стиральной машиной.

Самую дешевую однушку в аренду мы отыскали в доме на улице Мовчанского, в месяц она обойдется в 80 долларов. Только вот, подробностей о состоянии квартиры хозяин не сообщил, также нет сведений о том, есть ли там мебель и бытовые приборы.

Минимальная стоимость аренды двухкомнатных квартир в Могилеве — 110−115 долларов. За эти деньги предлагают жилье на улице Большой Машековской. Хозяин сообщил, что на объекте сделан удовлетворительный ремонт, есть все необходимое для проживания.

Самую дешевую трешку в аренду мы нашли в доме на проспекте Димитрова, стоит она 120 долларов. Конечно, за такие деньги богатого ремонта в квартире ожидать не стоит: деревянные полы, старая мебель, кафель в ванной уложен «шашечками». Но хозяева делают акцент на плюсах жилья, сообщают, что оно теплое, отличная шумоизоляция.

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