США дают оружие Украине, которое подготовит ВСУ к ближнему бою 1 23.08.2022, 20:23

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Что войдет в новый пакет помощи.

Пентагон направляет в Украину новое оружие и оборудование, которые лучше подготовят армию к борьбе с российскими войсками на более близких расстояниях.

Об этом сообщает The Washington Post.

Последний пакет является первым шагом к устранению некоторых недостатков в вооружении, которое понадобится украинским силам для проведения контратаки.

Помощь в размере почти 800 миллионов долларов, о которой было объявлено в пятницу, будет включать 40 бомбостойких машин, оснащенных роликами, которые помогают взрывать мины. Также США передают более легкие гаубицы, которые легче перемещать.

Еще в пакете будут безоткатные винтовки с радиусом действия в несколько сотен метров и ракетные пусковые установки на расстоянии менее трех миль, что намного ближе, чем нынешнее расстояние между украинскими и российскими подразделениями во многих местах.

«Это возможности, которые повышают мобильность украинцев, поскольку они смотрят на очень сложную среду, в частности на юге Украины», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник обороны США.

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